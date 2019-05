Piloto "herói" aterra avião em segurança sem rodas da frente

Getty Images

Um avião da Myanmar Airlines aterrou de emergência no domingo no aeroporto de Mandalay, em Myanmar, a antiga Birmânia, só com as rodas traseiras.

A bordo seguiam 82 passageiros mais a tripulação. E apesar de ninguém ter ganho para o susto, do incidente não resultaram feridos.

Em comunicado, a companhia aérea afirma que o piloto, Myat Moe Aung, "seguiu os procedimentos e reduziu o combustível para diminuir o peso na aterragem" antes de fazer o avião tocar na pista só com o trem traseiro para depois baixar cuidadosamente o nariz do avião. O aparelho arrastou-se na pista durante 25 segundos antes de se imobilizar.

"O piloto fez um excelente trabalho", aplaudiu o ministro dos Transportes, Win Khant, em declarações à agência Reuters, à semelhança do que têm feito os utilizadores das redes sociais, que se referem a Myat Moe Aung como um herói.