Homem procurado pelo FBI entrega-se depois de 23 anos em fuga

Segundo o FBI, o homem, agora com 62 anos, entrou pelo próprio pé no Departamento da Polícia de Oregon e entregou-se, sem adiantar porque decidiu fazê-lo depois de 23 anos em fuga.

Wayne Arthur Silsbee é acusado de crimes de sodomia, abuso sexual e violação, lê-se no mandado de captura emitido pelas autoridades do condado de Clackamas, Oregon, datado de julho de 1996. Dois meses mais tarde, foi o FBI a emitir um mandado de captura federal por viajar ilegalmente para evitar a acusação.

As vítimas tinham entre 8 e 10 anos.

As autoridades divulgaram a imagem de Silsbee, com um apelo a quem tenha tido algum contacto com o homem durante os últimos 23 anos para que entre em contacto através de uma linha anunciada para o efeito.