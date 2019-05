Salvar a bagagem poderá ter custado vidas humanas, relata sobrevivente do desastre aéreo de Moscovo

No passado domingo, um avião Sukhoi Superjet 100 da Aeroflot que transportava 78 pessoas sofreu uma irregularidade que o obrigou a aterrar de emergência no Aeroporto Internacional de Moscovo-Sheremetievo, onde acabou por se despenhar e entrar em combustão.

Muitos dos passageiros conseguiram sobreviver ao desastre pelas saídas de emergência, em parte graças ao comportamento dito “heroico” da tripulação, mas ainda assim 41 pessoas perderam a vida. Várias fontes relatam que o avião foi atingido por um relâmpago pouco depois de descolar.

Dos 33 sobreviventes, vários foram avistados na pista com a bagagem em mãos. Numa situação de emergência em que cada segundo conta, este comportamento poderá ter comprometido a eficácia da evacuação, relata a Associated Press .

Um dos sobreviventes do desastre, Mikhail Savchenko, comentou no Facebook “Não sei o que dizer acerca das pessoas que saíram com as malas. É Deus quem os vai julgar”. No entanto, continuou, “gostava de pedir que não os atormentem, tenho a certeza de que estão a passar por um período muito difícil agora”.

Savchenko acredita que nenhum dos passageiros envolvidos poderia estar a pensar corretamente no momento do desastre, pelo que o comportamento de perder tempo a salvar bagagem não poderá ter sido deliberado, mas irracional. “Não sei como a psique humana funciona nestas situações”, disse na publicação, “não acredito que nenhuma pessoa naquele inferno pudesse calma e deliberadamente pegar nas malas”.

No fim, o sobrevivente acabou por louvar o comportamento da tripulação dizendo que “sem eles, teria havido muitas mais vítimas”.

A companhia aérea russa Aeroflot lançou um comunicado via website a oferecer conforto aos familiares das vítimas. “A Aeroflot dá as mais profundas condolências aos familiares e conjugues daqueles que perderam a vida no voo SU1492 Moscovo-Murmansk. A tripulação fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar a vida dos passageiros e providenciar assistência de emergência a todos os envolvidos”, escreveu a companhia aéria.

As autoridades continuam a investigar a verdadeira origem do problema que levou à aterragem de emergência.

