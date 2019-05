Meghan Markle não teve o filho em casa como, supostamente, desejava. Porquê?

O primeiro filho dos Duques de Sussex nasceu esta segunda-feira e será apresentado ao público muito em breve. No próprio dia, Harry falou aos jornalistas à porta da residência onde o casal vive, Frogmore Cottage, em Windsor, o que fez com que a ideia de que o parto aconteceu em casa se intensificasse.

Além disso, os Duques não realizaram a sessão fotográfica habitual em frente da maternidade, como aconteceu quando nasceram os três filhos de Kate Middleton e William, na maternidade Lindo Wing do St Mary's Hospital, em Paddington.

Apesar disso, Rebecca English, correspondente real do Daily Mail, afirma que Meghan Markle foi levada muito discretamente para um hospital privado de Londres, contrariando a sua vontade de ter o bebé em casa. "Fontes dizem que ela permaneceu lá durante a noite, antes de o bebé nascer às 05h26 de segunda-feira, com o príncipe Harry a seu lado”, escreveu a jornalista.

Apesar disso, o Palácio de Buckingham anunciou que Meghan tinha entrado em trabalho de parto várias horas depois, tendo divulgado o seu nascimento apenas às 14h40. O local do nascimento não foi anunciado, embora o Palácio tivesse referido, anteriormente, que os primeiros detalhes a serem divulgados seriam o sexo, o peso e o lugar onde o bebé tinha nascido.

O jornal afirma que a Duquesa, que já tinha ultrapassado o tempo de gravidez, foi transportada por uma equipa de segurança da Scotland Yard de forma tão recatada que alguns membros séniores da realeza não souberam e sugere, ainda, que o bebé terá nascido no Portland Hospital, onde um parto custa, no mínimo, 15 mil libras (mais de 17 mil euros). Terá sido neste hospital que celebridades como Victoria Beckham, Kate Winslet, Emma Thompson e Geri Halliwell deram à luz os seus bebés.

No mês passado, o Daily Mail revelou a alegada vontade de Meghan Markle em ter o bebé em casa, embora tenha referido haver relatos de que a duquesa estaria disposta a ir para o hospital, caso a saúde do bebé ficasse comprometida. À medida que o tempo passou, esta tornou-se a solução mais segura, afirma o jornal. O facto de a gravidez de Meghan Markle ser tardia (a duquesa tem 37 anos) pode ter contribuído, também, para a decisão de se realizar o parto em casa. Não se sabe, contudo, se foi ou não induzido.

Também Emily Andrews, correspondente real do The Sun, escreveu, na sua conta de Twitter, que o parto terá acontecido no hospital. "Achámos, a partir do que os funcionários do palácio disseram, que o bebé Sussex nasceu na Frogmore Cottage, mas, na verdade, nasceu no hospital privado The Portland.”

O secretismo à volta do nascimento do bebé foi anunciado pelo Palácio de Buckingham, logo no início da sua gravidez. "Suas Altezas Reais tomaram a decisão pessoal de manter os planos relativamente à chegada do novo bebé privados. O duque e a duquesa estão ansiosos por partilhar as boas notícias com todos, depois de celebrarem em privado com a família".

