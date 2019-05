A descontraída apresentação do bebé real em 10 imagens

Meghan Markle e o Príncipe Harry apresentaram, esta quarta-feira, o seu primeiro filho, cujo nome ainda não foi divulgado. O bebé, que ocupa o sétimo lugar na linha de sucessão ao trono britânico, é, de acordo com a duquesa, muito tranquilo.

"Ele tem um temperamento mais doce, é muito calmo. Tem sido um sonho,", comentou Meghan, falando para os jornalistas. Harry respondeu imediatamente, em tom de brincadeira. "Não sei bem a quem saiu". O casal posou para as fotografias de forma sorridente e descontraída, agradecendo por toda a preocupação.

A rainha e o duque de Edimburgo foram as primeiras pessoas da família real a conhecer o bebé. O encontro aconteceu no castelo de Windsor, em Saint George’s Hall, onde foram feitas as declarações à imprensa. O filho dos duques de Sussex é o oitavo bisneto de Isabel II, agora com 93 anos.

