O assistente de bordo que sacrificou a vida para salvar os passageiros do avião em chamas

Maxim Moiseev, um assistente de bordo de 22 anos, morreu no passado domingo ao tentar salvar 73 passageiros de um avião em chamas no Aeroporto Internacional de Moscovo-Sheremetievo. O avião, um Sukhoi Superjet 100, entrou em combustão após ter aterrado de emergência 20 minutos depois de ter levantado voo, do mesmo aeroporto.

Enquanto os colegas ajudavam os passageiros da frente a escapar pelas rampas insufláveis, o assistente manteve-se nas traseiras do avião, a tentar abrir a porta de emergência enquanto o avião ardia, relata a agência russa Tass . Depois, manteve-se dentro da aeronave até garantir que todos os sobreviventes escapavam e foi assim que morreu.

Segundo a Tass , o ministro dos transportes Yevgeny Dietrich confirma que foram encontrados até agora 41 cadáveres no local. 37 pessoas sobreviveram ao desastre aéreo, sendo que 6 se encontram em risco de vida. Segundo fontes policiais , a maior parte das mortes deu-se devido à inalação de fumo.

Um vídeo do acidente mostra o avião a ressaltar na pista de aterragem e a traseira a ser engolida por chamas. Quando o avião finalmente se imobiliza, desenrola-se uma rampa insuflável por onde os passageiros saltam para o alcatrão da pista.

A Aeroflot, a empresa dona do Sukhoi Superjet 100, revelou à Tass que o avião, com destino à cidade russa de Murmansk, foi obrigado a dar a volta e aterrar apenas 20 depois de ter descolado do Aeroporto Internacional de Moscovo-Sheremetievo devido a “razões técnicas”. Iam a bordo 73 passageiros mais 5 tripulantes.

O avião tinha o depósito praticamente cheio quando tentou a aterragem. Especula-se que os ressaltos do avião na pista tenham levado a um derrame de combustível, que pode ter sido o responsável pelo início do fogo. A caixa negra do avião foi recuperada e as autoridades competentes estão agora a analisar o caso.