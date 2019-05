Já nasceu o bebé do Príncipe Harry e de Meghan Markle

O bebé do Príncipe Harry e da ex-atriz Meghan Markle nasceu esta segunda-feira, ao início da manhã, de acordo com uma publicação feita na página oficial do Instagram dos duques de Sussex.

Na publicação, foi revelado que o primeiro filho de Harry e Meghan é um menino, que passa agora a ocupar o sétimo lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

O bebé nasceu com 3,260kg e, segundo o que foi referido na publicação, tanto ele como a duquesa estão bem de saúde. Ainda não se conhece o nome da criança, mas serão dadas mais informações nos próximos dias. De acordo com a imprensa britânica, as primeiras fotos do casal com o bebé também só serão partilhadas daqui a uns dias. O local exato do parto ainda não é conhecido.

A gravidez foi anunciada em outubro, cinco meses depois do casamento com Harry, em maio de 2018 e Meghan e Harry quiseram manter toda a gravidez o mais privada possível, embora tenham agradecido todo o carinho dos britânicos neste "momento especial".

