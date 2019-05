Quase 450 multas por assédio sexual em França em apenas oito meses

A lei contra o assédio nas ruas for aprovada em França em agosto do ano passado e prevê multas que podem ir dos 90 aos 70 euros. A quantia deverá ser paga no momento, para poupar as vítimas aos processos legais, e tem como objetivo punir injurias sexistas ou sexuais verbalizadas num espaço público ou manifestadas através da Internet.

Para a ministra francesa para a Igualdade, Marlène Schiappa, o elevado número de multas em oito meses não é um motivo de vergonha, mas, antes, uma prova de eficácia das medidas adotadas. “Muitos de vocês nesse bancos disseram-nos que isto nunca iria resultar, que não seriamos capazes de definir comportamentos sexistas, ofensivos.”

Schiappa prometeu ainda que o factor dissuasivo da medida irá aumentar, e destacou a importância da cooperação de redes sociais, como o Twitter, que nem sempre atenderam aos pedidos de identificação dos ofensores e de eliminação de conteúdo abusivo: “Neste momento, se alguns cooperam totalmente,outros, como o Twitter, não cooperam de todo, não providenciam o endereço de IP dos stalkers [perseguidores[, e por vezes não removem os tweets que foram incriminados e punidos pela lei.”

Apesar das multas elevadas, a Ifop, especialista em estudos de mercado, apurou que 90% do público francês concorda com a mudança na legislação.