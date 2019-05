Índia à espera do pior ciclone dos seus últimos cinco anos, com 100 milhões no seu caminho

O ciclone tropical Fani pode atingir a Índia já esta sexta-feira e os especialistas consideram-no o pior ciclone a passar por território indiano nos últimos cinco anos.

Na passada quinta-feira, o Fani atingia velocidades de 190 km/h, com rajadas de 201 km/h. Na escala de Saffir -Simpson , a intensidade do ciclone é comparável à de um furacão de grandes dimensões, de categoria 3.

Estima-se que o ciclone entre no território por Odisha. A Guarda Costeira e a Marinha já dispensaram barcos e helicópteros caso haja necessidade de operações de resgate e a Força Aérea e o Exército deslocaram unidades para os estados em maior risco: Odisha, Bengala Ocidental e Andra Pradexe.

Mais, foram montados cerca de 900 abrigos de evacuação em Odisha e a escola foi cancelada durante quinta e sexta-feira. Existem equipas a avisar a população porta-a-porta acerca do que levar consigo em caso de evacuação e das precauções a tomar no caso de permanecerem em casa. Em Bengala Ocidental e Andra Pradexe também já começaram as evacuações.

O Fani encontra-se esta quinta-feira a cerca de 270 km da costa indiana. Espera-se que o impacto cause cheias, grandes tempestades e danos relacionados com a força do vento. A costa leste indiana e o Bangladesh poderão ainda sofrer precipitações na ordem dos 150 aos 300 mm, dependendo da intensidade do ciclone.