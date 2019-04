Reino Unido: vítimas de crime violento pressionadas a entregar o seu telefone à polícia

Segundo explicam as autoridades britânicas, o pedido de consentimento para aceder aos telemóveis das vítimas foi a forma encontrada para enfrentar o que foi considerado uma lacuna na lei, já que, até agora, a polícia não podia obrigar ninguém a fazê-lo – sob pena de não conseguir recolher material suficiente para justificar uma acusação.

A decisão foi aprovada pela polícia e responsáveis da investigação judicial depois de uma onda de violações e assaltos violentos em Inglaterra e no País de Gales ter caído em saco roto, não levando a qualquer acusação.

Mas há quem esteja já alertar que isso pode levar as vítimas a escusarem-se a relatar situações mais violentas, como é o caso dos crimes de violência doméstica ou violação. “Isto fará com que se tratem as vítimas de crime como se fossem suspeitas”, sublinharam os ativistas do Big Brother Watch, citados pela Sky News. “É uma intrusão que, para muitas pessoas, pode ser traumatizante.”

Os números divulgados na semana passada mostram o outro lado da questão: apenas 1,7% por cento das violações em 2017 resultaram numa acusação - e em 40% dos casos que foram arquivados havia a referência a dificuldades em encontrar provas do crime e ainda que a vítima não estava a colaborar com a investigação.

“Estas pessoas acabam por ficar traumatizadas novamente ao verem a sua vida pessoal desproporcionalmente investigada e revelada no julgamento”, alertou a comissária das vítimas, Helen Newlove.

“Além disso, o formulário apresentado aos queixosos e queixosas é demasiado complexo e técnico. Trata-se de uma decisão enorme a tomar em qualquer momento, quanto mais quando se está mais vulnerável”, rematou Newlove, antes de pedir que as vítimas tenham assessoria jurídica independente e gratuita e que sejam os juízes a decidir o que deve ser revelado nestas situações. “É que mais papelada pode melhorar a eficiência do processo, mas não oferece justiça às vítimas”, alegou.

Max Hill, o responsável do organismo de investigação judicial, insiste que não se pretende que os telefones sejam apreendidos sem razão. “A polícia foi instruída para só o fazer quando é razoável, e de forma proporcional”, justificou, citado pelo The Independent.

Mas já há casos de vítimas a garantir que lhes disseram que os seus agressores não serão apanhados se não entregarem os seus telefones.

No tal formulário que a polícia apresenta no momento da queixa, pede-se consentimento para a polícia descarregar o conteúdo de todos os dispositivos digitais – telefones, laptops, tablets e smartwatches - além de examinar mensagens, dados de chamadas, fotografias, e-mails, o histórico de navegação na internet, aplicações e contas nas redes sociais.

E a vítima é logo informada que pode ser também investigada, caso se apurem indícios de outro crime qualquer.

Já Katie Russell, da Rape Crisis, salienta que, embora os formulários ofereçam mais clareza, “a recolha e armazenamento desproporcional de dados e a falta de consistência sobre a forma como a prova é determinada - e por quem - permanece uma preocupação real”.

Acrescente-se ainda que o acesso aos dispositivos digitais pode ser exigido a quem denuncia qualquer crime, admitem as autoridades, embora seja mais provável no caso dos crimes sexuais, porque estes são frequentemente cometidos sem testemunhas ou outras provas.

Dependendo da forma como os dados são extraídos, os telefones podem ser devolvidos em poucas horas ou guardados até o final do processo penal, meses ou anos depois. Além disso, durante os processos judiciais as comunicações e outro material das vítimas pode ser passado aos advogados do alegado agressor.

“Não estamos a olhar para casos individuais, mas há uma determinação real para resolver o problema”, insistiu ainda Max Hill.

Ao que avançou ainda o comissário-adjunto da Polícia Metropolitana, Nick Ephgrave, 93 mil policias e demais funcionários judiciais já receberam formação para estes casos, e os responsáveis estão a acompanhar a forma como estas instruções são aplicadas – depois de admitir que também não gostaria de entregar o seu próprio telefone. “Ser sujeito a uma ofensa sexual é algo horrível e não queremos piorar a situação. Mas precisamos que nos ajudem a perseguir – e apanhar – os infratores.”