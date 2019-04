Organização da meia-maratona de Trieste recua, sob fogo, na decisão de impedir participação de atletas africanos

"Este ano, decidimos só aceitar atletas europeus para vincar que têm de ser tomadas medidas para regular o que é atualmente um negócio com atletas africanos de alto valor", justificou Fabio Carini, responsável pela organização da meia-maratona de Trieste, em Itália, em declarações ao La Repubblica. Carini garante que estes atletas são "peões" nas mãos de "gerentes exploradores inescrupulosos". "Esses atletas são mal pagos e tratados de forma indecente em comparação com o seu valor real", sublinha.

A justificação não convenceu nem os políticos nem a opinião pública, que, em coro, acusam a organização de usar uma "desculpa sem vergonha e ignóbil" para uma opção que "vai contra todas as regras, valores e código ético do mundo do desporto".

No sábado, Carini anunciou o recuo na decisão, admitindo, em comunicado, que o assunto não tinha sido tratado devidamente. "Reconheço que devíamos ter abordado o problema de uma forma e numa altura diferente", escreveu o responsável no Facebook, num post em que pediu desculpa "a todos os que se sentiram ofendidos".