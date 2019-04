Menina de 9 anos envia 3,38 euros para ajudar a reconstrução de Notre-Dame

“Queridos cidadãos franceses e parisienses. O meu nome é Caitlyn, tenho nove anos e vivo em Inglaterra. Ouvi sobre o incêndio em Notre-Dame na rádio e quis ajudar, eu sei que não é muito mas todos os bocadinhos ajudam. Esperemos que não demore demasiado para construir. Obrigada, Caitlyn” pode ler-se na carta enviada pela menina à instituição Foundation du Patrimoine (Fundação do Património).

“Ela sentiu que tinha de fazer alguma coisa e disse que não podia dar centenas ou milhares, mas que iria dar o que conseguia” explicou, à CNN, Simon Handley, pai de Caitlyn.

Em comunicado, a Foundation du Patrimoine revelou que já reuniu cerca de 17300 donativos, somando um total de 164 milhões de euros, dos quais €1,6 milhões tiveram origem em mais de 160 países. “Não estamos habituados a receber este fluxo de donativos em tão pouco tempo no nosso trabalho normal”, reconhece Laurence Lévy, porta-voz da instituição, adiantando à imprensa que a sua equipa foi "mobilizada e muitos voluntários vieram ajudar”.

Apesar de algumas estimativas preverem que as doações recolhidas poderão já ser superiores ao valor necessário para a reconstrução, Laurence Lévy disse à BBC que não irão parar de pedir donativos uma vez que não se sabe ao certo qual será o custo das reparações.

Pascal Asselin, presidente do sindicato francês que representa os economistas da área da construção, afirma que os trabalhos de reconstrução estão estimados entre os 300 e os 600 milhões de euros mas o valor exato só poderá ser definido nos próximos dois a três meses.

No total, já foram reunidos 847,6 milhões através de petições e donativos realizados junto das quatro organizações eleitas pelo governo francês para este fim.

Segundo a revista francesa Paris Match , os donativos estão longe de ser apenas provenientes de grandes empresas ou famílias poderosas. O valor médio dos donativos realizados pela internet ou por cheque é de cerca de 171 euros. A esta quantia juntam-se também as micro-doações feitas através do arredondamento do valor a pagar com cartão em estabelecimentos comerciais. No total 25,8 milhões de euros foram doados por anónimos.

A construção da Notre Dame começou em 1160 e só terminou um século mais tarde. Desta vez os especialistas prevêm que a reconstrução demore pelo menos alguns anos e possivelmente décadas.