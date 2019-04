A família de filantropos que fez fortuna à conta de um dos produtos mais perigosos alguma vez vendidos em grande escala

Provavelmente nunca terá reparado que a escadaria central do museu Tate Modern, em Londres, foi batizada de Sackler. O mesmo nome que se encontra nos centros de educação para a arte do Guggenheim, em Nova Iorque, ou numa ala do mítico Louvre, em Paris. Pertence à família que espalhou o seu apelido por vários museus e universidades, em resultado das generosas doações em prol da Arte e da Ciência; a mesma família detentora da Purdue Pharma, a farmacêutica que produz, desde 1996, o OxyContin, um opioide indicado para tratar a dor severa e muito severa, que é 50% mais forte do que a morfina. À custa dele, a família Sackler chegou ao décimo nono lugar na lista dos mais ricos da Forbes, com uma fortuna avaliada em 12,5 mil milhões de euros.

Se, por um lado, no Guggenheim e no Metropolitan de Nova Iorque houve protestos contra essas chorudas doações, em que ativistas atiraram flyers pela escadaria e se deitaram no chão, como se estivessem mortos, por outro, o grupo Tate acaba de anunciar que não aceitará nem mais um tostão da família Sackler. O que terá levado o Tate a desprezar mais de 4,5 milhões de euros – a quantia que recebeu até hoje?

A fotógrafa norte-americana Nan Goldin estará na base desta decisão. Ela é uma das ativistas do grupo Pain (Prescription Addiction Intervention Now), que urdiu a intervenção no Guggenheim e anteriormente outra no Metropolitan Museum of Art. Esta mesma artista tem exposição marcada para a Tate Modern, no dia 15 de abril, e avisou de imediato que, se a administração não repudiasse o dinheiro do clã Sackler, iria lançar o caos na altura da exibição. A National Portrait Gallery também recusou o milhão de libras oferecido pela família maldita, depois de a fotógrafa ter dito que não faria uma retrospetiva da sua obra naquele espaço. O Guggenheim, por sua vez, anunciou que não quer mais desse dinheiro – e até hoje já recebeu mais de sete milhões de dólares dos mecenas.

Morrem 140 por dia

Nan Goldin tem razão para estar zangada. Quando lhe receitaram OxyContin, em 2014, desenvolveu uma dependência, quase fatal, de que só se conseguiu livrar no início de 2018. Ela é apenas uma vítima da crise dos opioides nos EUA, que está a matar cerca de 140 pessoas por dia (mais de 200 mil morreram entre 1999 e 2016) e a criar milhões de toxicodependentes, que inalam e injetam o opioide. Muitos passam depois para a heroína, por causa do preço do medicamento. Diz-se que é como se houvesse um 11 de Setembro a cada três semanas.

O dinheiro conseguido através deste bestseller farmacêutico também tem servido a várias prestigiadas universidades, como Columbia, Cornell, Glasgow, Sussex ou McGill, que nomearam os seus institutos com o apelido da família norte-americana. É possível obter diplomas em escolas Sackler, participar em colóquios Sackler, assistir a palestras Sackler ou investigar no The Sackler Institute for Nutrition Science. Na botânica, classificou-se uma espécie de rosa popular com este nome. E até há um asteroide Sackler.

Se o apelido está em todo o lado, os membros da família que ainda estão vivos procuram não estar em lado algum. Especialmente agora, que todos os holofotes apontam no seu sentido, apesar de o clã e de a Purdue Pharma negarem todas as acusações. Hoje, são os herdeiros dos irmãos Mortimer (sete filhos, três deles na administração) e Raymond (os dois filhos e um neto na administração), psiquiatras de Brooklyn que gerem o negócio e têm procurado afastar o seu nome da empresa que produz o opioide de libertação prolongada. Os quatro filhos de Arthur, o irmão mais velho dos fundadores, mantêm-se à margem deste negócio e fazem questão de lembrar que o pai morreu antes do lançamento do OxyCondin. A terceira mulher de Mortimer, Theresa Sackler, é a mais ativa no circuito de filantropia e tem dado a cara nestes momentos de maior tensão.

Os peritos de saúde pública não hesitam em classificar o medicamento, por cá aprovado pelo Infarmed, em 2010, como um dos mais perigosos produtos alguma vez vendidos em grande escala. Apesar do seu potencial analgésico, é considerado inofensivo por muitos médicos. Dezenas de outros medicamentos para as dores, de composição similar, inundaram o mercado norte-americano nos últimos 30 anos.

Campanha suja

Porém, nenhum dos outros medicamentos gozou de uma campanha de marketing tão agressiva. A Purdue Pharma promoveu o OxyContin como sendo menos aditivo do que demais opioides. A Food and Drug Administration (o órgão que fiscaliza os medicamentos nos EUA) permitiu que na sua caixa constasse, até 2001, uma advertência surpreendente: “Acredita-se que o efeito de absorção prolongada, conforme a fornecida pelos comprimidos de OxyContin, diminui o risco de dependência.” As vendas chegaram aos mil milhões de euros, graças às várias medidas que pressionaram médicos, dentistas, farmacêuticos e revendedores a colocar o medicamento no topo das suas prescrições e vendas.

Dezenas de ações foram interpostas à Purdue Pharma, mas, na maioria dos casos, os acordos feitos com base em muitos milhares de dólares abafaram o escândalo. Só que agora a bolha rebentou – o fundo da farmacêutica, que já doou milhões para a Ciência, cuidados de saúde, educação e artes, anunciou que faria uma pausa, por causa das acusações. “O assunto não pode ser uma distração para as instituições que recebem as nossas doações”, justifica Theresa. Poderia, então, pensar-se que Nan Goldin estaria satisfeita com o revés, mas este soa-lhe a pouco. “Apreciaria mais se o dinheiro fosse desviado para pagar a recuperação das pessoas, cujas vidas ficaram arruinadas por causa do medicamento que eles produzem.”

Os seus desejos concretizaram-se nesta terça-feira, 26 de março: quase 100 milhões de euros serão canalizados para o financiamento de um novo tratamento para a adição e para a investigação na Universidade de Tulsa. Além disso, o clã Sackler contribuirá com €66,5 milhões para esse centro de investigação, durante cinco anos. A Purdue Pharma e os seus proprietários pagarão €244 milhões para tratar do processo que o Estado de Oklahoma interpôs, dois meses antes de este julgamento começar. O pacote “limpa-imagem” inclui ainda €18 milhões para tratamento de medicina de reabilitação. A família ficou menos rica. Resta saber se tantos milhões chegarão para afastá-los de uma polémica que parece estar para durar.

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA