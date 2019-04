Moçambique: Kenneth causa cinco mortes e chuvas torrenciais

Para já são os números oficiais, mas tal como aconteceu com o ciclone Idai, ainda podem aumentar. O número de mortes provocadas pela passagem do ciclone Kenneth, que na passada quinta-feira, 25 de abril, atingiu a costa norte de Moçambique, foi confirmado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.

A Associated Press cita um dos responsável da Save the Children, que visitou a região e revelou que “o cenário não augura nada de bom”, uma vez que depois dos ventos de mais de 200 km/h as chuvas torrenciais ainda não deram tréguas. As estimativas oficiais apontam mais de 3 500 casas com danos ou totalmente destruídas. Há, à semelhança do que aconteceu ma Beira, aquando do Idai, comunidades inteiras sem energia elétrica, estradas bloqueadas e escolas e hospitais parcialmente destruídos.

Ainda assim, os esforços das autoridades para retirar milhares de pessoas das suas casas e levá-las para lugares seguros fez com que desta vez a tempestade fosse menos mortífera. Ainda assim, há milhares de adultos em choque e outras tantas crianças em risco.

Os relatos das agências noticiosas dão conta de que as próprias populações foram tentando construir estruturas temporárias que permitissem aos habitantes em mais risco refugiarem-se em lugares mais abrigados. As autoridades continuam a pedir a todos que se mantenham em lugares elevados e em edifícios robustos de forma a sobreviverem às cheias que são esperadas durante os próximos dias.

A única estrada asfaltada que liga a província de Cabo Delgado de norte a sul ficou partida ao meio, depois do arrastamento de parte do rio Muangamula. Funcionários públicos constroem por cima do rio uma ponte provisória de madeira que permita, pelo menos, a passagem de pessoas - autocarros vão-se aglomerando numa margem e noutra, para depois as transportar para lugares mais seguros.

Os distrito de Mocímboa, Praia, Palma e Mueda, onde há vários projetos significativos de gás natural estão atualmente sem ligação a Pemba, a capital da província onde fica também o aeroporto internacional.

Repórteres que estão no local dão conta de um cenário idêntico ao que se viveu há seis semanas na zona centro do país: famílias com bebés de colo que tentam refugiar-se, fugindo apenas com uma mala na mão onde tentam salvar o máximo de pertences possível.

Aldeias esmagadas

Gema Connell, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitário (OCHA) para África Austral e Oriental referia, citada pela agência Lusa, que “vimos do ar algumas das aldeias que ficaram no olho do ciclone e foram totalmente arrasadas. Parece que foram esmagadas por uma máquina de compactar”.

As pessoas afetadas pela passagem do Kenneth precisam de abrigo, água e comida com urgência. “Esta vai ser uma operação humanitária muito complexa”, referia também este sábado Saviano Abreu, porta-voz da OCHA, notando que todos os apoios deverão ter que chegar via aérea, o que poderá ser dificultado não só pela falta de recursos como também pelas condições climatéricas.

Tal como aconteceu na Beira, comunidades inteiras terão perdido - ou estão em risco de perder - todos os seus pertences e formas de sustento numa altura em que o país ainda tenta angariar apoios suficientes para se reerguer após a passagem do Idai. Se o Idai é considerada a maior tragédia natural de sempre do hemisfério Sul, o Kenneth foi o primeiro ciclone a atingir a zona norte de Moçambique em 60 anos. Foi a primeira vez que o país foi atingido por dois ciclones durante a mesma estação do ano.