Bolsonaro não quer que o Brasil seja "um paraíso do turismo gay"

Assumidamente homofóbico e defensor de valores familiares tradicionais, os ataques de Jair Bolsonaro a minorias, sejam elas a comunidade LGBT, indígena ou o movimento feminista, são frequentes. O mais recente ocorreu durante um pequeno almoço marcado com a imprensa, que, apesar de ter sido marcado para dar esclarecimentos sobre o cancelamento da sua gala em sua homenagem, ficou marcado por novas declarações homofóbicas e misóginas.

“Se querem vir cá e ter sexo com uma mulher, fiquem à vontade”, afirmou o Presidente. “Mas não podemos ficar conhecidos por ser um paraíso do turismo gay. O Brasil não pode ser um país do mundo gay. Nós temos famílias.”

As reações às declarações de Bolsonaro multiplicaram-se. Foram vários os apoiantes dessas minorias que condenaram o Presidente que já disse preferir ter um filho morto do que um filho homossexual. “Este homem não é chefe de Estado – é a desgraça nacional”, afirmou David Miranda, congressista de esquerda e ativista LGBT, que acusa Bolsonaro de manchar a imagem do país e vê nas suas declarações uma ameaça para a comunidade e uma exploração da mulher brasileira.

Maria do Rosado, antiga Secretária de Estado dos Direitos Humanos, usou o Twitter para reforçar a linha de pensamento do ativista, acusando o Presidente de “oferecer” o país como um “bordel” e de disponibilizar as mulheres para “turismo sexual”. Maria do Rosado foi o alvo das célebres palavras de Bolsonaro, proferidas em 2003 e reforçadas nove anos mais tarde: “Nunca ia violá-la, porque não merece”, por ser "feia demais".

Num vídeo publicado no Twitter, Jean Wyllys, ativista LGBT exilado depois de receber ameaças de morte, também se pronunciou contra o chefe de Estado brasileiro. “Com estas declarações e gestos infelizes, Bolsonaro está simplesmente a ser Bolsonaro.”

Julio Moreira, membro do grupo Arco-Íris, que também luta pelos direitos LGBT já veio também deixar claro que a comunidade não se deixa intimidar: “Nós acreditamos que o amor vai sempre sobrepor-se ao ódio e não há nada que ele possa fazer contra isso. Nós nunca vamos voltar para o armário.”

Esta nova polémica nasceu num encontro com a imprensa que visava esclarecer o cancelamento de uma gala em sua homenagem no Museu de História Natural de Nova Iorque, forçado por uma campanha de ativistas ambientais, que contou com o apoio de Bill de Blasio, atual mayor da cidade, por considerar o presidente brasileiro um “ser humano muito perigoso”.

