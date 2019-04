O balão de um Trump birrento e de fraldas está de regresso a Londres - e ele não vai gostar

O insuflável que representa um Donald Trump chorão, de fraldas e ao telemóvel voou o ano passado, em forma de protesto, durante a sua visita ao Reino Unido. Agora que há data prevista para um segundo encontro (de 3 a 5 de junho), os ativistas responsáveis pela campanha anti-Trump querem um balão ainda maior.

Leroy Murray, que ajudou a financiar o balão original, de seis metros, diz que a ideia para este ano é criar um balão de ar quente cinco vezes maior, com 30 metros (a altura de um prédio de 10 andares), igualmente a representar um Donald Trump de fralda, com ar zangado e de telemóvel na mão. Ainda não há garantias de que esta ideia é concretizável (o novo balão custa €80 mil), “o ‘bebé Trump’ vai, com toda a certeza, voar de novo”, assegura Leroy Murray.

“Onde quer que voe, será perto do Palácio de Buckingham, e Donald Trump não conseguirá evitar olhar para si, no céu”, disse Asad Reham, diretor-executivo da War on Want, uma instituição de caridade, e membro da Coligação Stop Trump. “É importante enviarmos uma mensagem forte a Donald Trump, não só para o rejeitar enquanto indivíduo, mas também às suas políticas - ele nega as alterações climáticas e promove a intolerância e o ódio.”

No ano passado, Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, permitiu que o ‘bebé Trump’ voasse, para desagrado dos apoiantes do presidente dos Estados Unidos. Agora, o porta-voz de Khan já veio informar que o lançamento do balão será novamente autorizado: “Qualquer pedido de autorização para fazer voar o balão numa área que as autoridades de Londres controlem será avaliada pelos mesmos critérios seguidos no ano anterior (...)”. Os protestantes, no entanto, temem que as autoridades não permitam a utilização do balão maior.

Quando Trump visitou o Reino Unido em julho de 2018, disse ao The Sun ter-se sentido indesejado. As autoridades estimaram que se encontravam mais de cem mil protestantes na Praça do Parlamento, onde o balão foi lançado pela primeira vez. No dia seguinte, em Edinburgo, estariam cerca de 50 mil. Este ano, Rehman afirma que são esperados mais de 250 mil protestantes. “A visita de Trump no ano passado mobilizou muita gente. Um ano mais tarde, este homem fez ainda mais para boicotar os direitos humanos, recuar nas normas internacionais, alimentar o nacionalismo branco e a negação perante as alterações climáticas”, explica.

O insuflável de Donald Trump já foi utilizado em protestos em Nova Iorque, Paris e Dublin.

