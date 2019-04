Político austríaco demite-se depois de publicar poema que compara imigrantes a ratos

Christian Schilcher é o alvo da mais recente onda de indignação austríaca. O político de extrema-direita, que integrava o Partido Liberal (FPO), que faz parte da coligação conservadora que governa o país, foi alvo de uma condenação generalizada na sequência da publicação de um poema sobre imigração que, até aos olhos de outros membros da coligação, caiu mal. A comparação custou a Schilcher o cargo de vice-presidente de Braunau am Inn, a cidade natal de Hitler - onde foi publicado o poema - e a sua ligação ao FPO.

Um dos trechos do poema, intitulado “O rato da cidade”, sugere que os imigrantes são ratos que precisam de se integrar ou abandonar o país imediatamente: “Tal como nós vivemos aqui, outros ratos, como convidados ou migrantes (...), têm de partilhar o nosso modo de vida! Ou sair daqui rapidamente!”

Numa primeira reação, o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, considerou o poema “abominável” e exigiu que o Partido Liberal apresentasse o seu distanciamento das declarações de Schilcher. A resposta chegou no dia seguinte, através de uma newsletter do partido, distribuída de porta em porta.

À agência austríaca de notícias (APA), Sebastian Kurz, que é o líder do Partido Popular Austríaco, aliado, desde 2017, ao Partido Liberal, acrescentou que o texto “é asqueroso, desumano e profundamente racista”.

Schilcher já veio a público apresentar um pedido de desculpas. Apesar de dizer que o poema se tratava de uma provocação, o autor garante que o objetivo não era “ofender ou ferir”, mas retratar mudanças “que eu e os outros criticamos” na perspetiva de um rato. Schilcher lamenta ter ignorado o “fardo histórico” da comparação de humanos a ratos, como tinha sublinhado Pamela Rendi-Wagner, líder do Partido Social-Democrata, a quem o poema lembrou a propaganda nazi contra os judeus.

Vários membros do FPO, no entanto, acusam a oposição de tentar manchar a imagem do partido antes das eleições para o Parlamento Europeu. O líder Heins-Christian Strache afirmou, através do Facebook, que a reação dos adversários mostra como estão “especialmente nervosos”.

