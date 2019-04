O campo de deslocados onde 70% têm menos de 18 anos em imagens a que é impossível ficar indiferente

Num ponto de situação sobre a resposta humanitária no campo de Al Hol, onde se encontram milhares de pessoas fugidas de Baghouz, o último bastião do Estado Islâmico, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) refere que o número de deslocados duplicou, entre fevereiro e março, totalizando agora 73.393 pessoas.

Cerca de 70% destes deslocados têm menos de 18 anos e 65% menos de 12, adianta o relatório divulgado este sábado.

Na semana passada, cerca de 71 famílias (aproximadamente 174 pessoas) chegaram a Al Hol, sobretudo de campos vizinhos como Al Roj e Ein Issa.

O OCHA adianta que, embora as novas chegadas tenham abrandado, aliviando a pressão nas áreas de receção dos deslocados, continua a ser necessário adotar medidas de proteção específicas, relacionadas com a "ausência assinalável de rapazes adolescentes e homens entre os 15 e 65 anos (que poderão estar detidos e impossibilitados de contactar com as famílias) e com a documentação civil.

Atualmente, cerca de 15.000 pessoas estão alojadas em grandes tendas enquanto esperam pela conclusão de obras para criar novos alojamentos.

Apesar do alargamento, estima-se que sejam necessários mais 846 lotes para alojar 3.000 pessoas e transferir os residentes atualmente alojados em grandes tendas para tendas familiares.

A 6 de abril, a administração do campo, em coordenação com o governo iraquiano e o ACNUR (agência das Nações Unidas para os refugiados), retomou o programa de repatriação voluntária após uma suspensão de quatro meses.

Até agora, 1.769 famílias registaram-se junto da administração do campo.

Existem aproximadamente 30.000 iraquianos no campo.