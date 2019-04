Detidos dois homens no âmbito da investigação à morte da jornalista irlandesa

Os dois homens foram detidos ao abrigo da legislação antiterrorista e foram conduzidos a um posto de polícia, em Belfast, para serem interrogados, precisou a Polícia da Irlanda do Norte (PSNI, na sigla em inglês).

A jornalista, Lyra Mckee, tinha 29 anos.

Na sexta-feira, o presidente do Parlamento Europeu (PE) e a Federação Europeia de Jornalistas condenaram a morte da jovem repórter de investigação irlandesa baleada enquanto fazia a cobertura de distúrbios num bairro da Irlanda do Norte.

Segundo as autoridades locais, a jornalista Lyra McKee, de 29 anos, morreu pelas 23:00 horas (hora local, a mesma em Lisboa) de quinta-feira em Londonderry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte.

Natural de Belfast, a jovem repórter foi atingida na cabeça por um homem com máscara que disparava contra a polícia no bairro de Creggan, em Londonderry, tendo morrido já no hospital.

A polícia abriu uma investigação à morte.

Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o inspetor do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte Mark Hamilton afirmou que as autoridades acreditam que este foi "um ato terrorista cometido por violentos dissidentes republicanos".

com Lusa

