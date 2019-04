Mergulhador britânico que participou no salvamento dos rapazes na Tailândia teve agora de ser resgatado de uma gruta

Um dos mergulhadores britânicos de elite que ajudaram a salvar, no ano passado, os 12 rapazes e seu treinador presos numa gruta, na Tailândia, teve de ser resgatado esta semana de uma gruta nos Estados Unidos.

Josh Bratchley estava a explorar uma gruta inundada em Jackson, no Tennessee, na terça-feira, mas não saiu às 15h00 como tinha combinado com o grupo de mergulhadores britânicos que o acompanhavam. Acionado o alarme, as autoridades tomaram conhecimento do seu desaparecimento e enviaram mergulhadores de diferentes estados americanos para o local.

As equipas de resgate entraram no sistema de grutas de 120 metros de profundidade por volta das 18h de quarta-feira, hora local. Bratchley foi encontrado 28 horas depois, calmamente à espera numa bolsa de ar.

"Ele estava acordado, alerta e orientado", adianta Derek Woolbright, um dos responsáveis pelo resgate, que conta que o britânico só teve um pedido: "queria comer pizza."

"Chegámos à bolsa de ar e, chocantemente, lá estava ele, calmo", comenta Edd Sorenson, um dos mergulhadores que participou no resgate.

Bratchley fez parte da equipa de especialistas que ajudaram, em junho do ano passado, a salvar os 12 jovens e o seu treinador de futebol da gruta inundada na Tailândia onde ficaram presos durante 18 dias. Atualmente, trabalha como meteorologista da força aérea britânica.

