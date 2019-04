Indiano corta o próprio dedo depois de ter votado acidentalmente no partido errado

"Carreguei acidentalmente no botão com o símbolo do lótus em vez do elefante", explicou o eleitor, de 25 anos, à agência noticiosa ANI. "Cortei o meu dedo pelo engano."

Kumar, que vota no estado de Uttar Pradesh, queria escolher o partido Bahujan Samaj, que tem como símbolo um elefante, mas carregou no botão do Bharatiya Janata.

Segundo o India Today, Kumar ficou "frustrado e não conseguiu controlar as suas emoções".

Cerca de 900 milhões de eleitores vão às urnas na Índia entre 11 de abril e 19 de maio, num gigantesco processo para eleições gerais que exigem a sua divisão em sete fases. Em disputa estão 543 assentos da Assembleia do Povo (Lok Sabha), dos 545 assentos possíveis (dois são indicados pelo Presidente), para um mandato de cinco anos. Simultaneamente, os eleitores vão às urnas para eleger os governos regionais.

Com cerca de 1,3 mil milhões de habitantes, 29 Estados e sete territórios, a maior democracia do mundo enfrenta a um processo complicado, com um milhão de assembleias eleitorais, 100 mil a mais do que nas eleições de 2014.

O número de eleitores também tem crescido ao longo dos últimos cinco anos, passando de 814 milhões para 900 milhões, o que representa a inclusão de 86 milhões de jovens que estão a votar pela primeira vez, de acordo com Comissão Eleitoral da Índia (ECI, na sigla em inglês).

Há mais de dois mil partidos registados na Índia e entre os principais que vão concorrer neste sufrágio estão o Partido Bharatiya Janata (BJP), que está no poder, e o Congresso Nacional Indiano (conhecido como Partido do Congresso).

O primeiro-ministro Narendra Modi, do BJP, emerge como o candidato favorito para a reeleição, embora em recentes eleições regionais, visto como um termómetro para o sufrágio geral, a sua formação não venceu em nenhum dos cinco Estados que foram a votos.