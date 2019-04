Catedral de Notre-Dame esteve a 30 minutos, no máximo, de ruir completamente

O incêndio que destruiu parcialmente a emblemática catedral de Paris podia ter tido consequências ainda mais desastrosas, se não fosse a resposta rápida dos bombeiros da capital francesa, que permaneceram dentro do edifício em chamas para criar uma “parede de água” entre o fogo e as duas torres principais da catedral.

Esta informação foi revelada depois de agentes da autoridade terem questionado os trabalhadores envolvidos na restauração do monumento numa tentativa de perceber qual a causa da origem do incêndio.

Os 500 bombeiros no local evitaram que as chamas atingissem as torres onde os sinos estão pendurados. Caso estes tivessem caído, sendo que o maior dos dois, Emmanuel Bell, pesa 13 toneladas, podiam ter levado ao colapsar da restante estrutura da catedral.

Jean-Michel Leniaud, presidente do conselho científico do Instituto do Património Nacional francês, disse: “O que aconteceu foi previsível. A causa desta catástrofe foi a falta de manutenção e atenção diária a um edifício tão importante.”

Depois de o fogo ter sido completamente extinto (15 horas depois de ter começado), o secretário de Estado do interior francês, Laurent Nunez, informou que a estrutura do edifício tinha sido salva mas permanecia instável. “[Os bombeiros] salvaram o edifício, mas tudo se resumiu a uns 15 ou 30 minutos”.

Bombeiros e polícias vão passar as próximas 48 horas a assegurar a “segurança e proteção” da catedral.