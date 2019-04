O dia em que o fogo pouco deixou da emblemática Ponte da Capela 

Estávamos em agosto de 1993 quando as chamas interromperam a tranquilidade daquela noite de verão, acordando a população suíça de Lucerna para um imenso pesadelo. O tesouro da cidade – a Ponte da Capela – haveria de ser, pelo menos parcialmente, consumido pelo fogo. Os moradores da cidade ficaram devastados, mas nunca se soube a causa exata do incêndio. Acredita-se que tenha começado num barco debaixo da ponte, e nunca se confirmou que fosse de origem criminosa.

A verdade é que pouco se salvou daquela que era considerada a ponte de madeira mais antiga da Europa. As memórias do incêndio, essas, permanecem guardadas no seu interior, onde muitas das pinturas em painéis mostram os danos sofridos.

A ponte fora construída em 1365 como parte das fortificações da cidade de Lucerna. No século XVII, haveriam de lhe acrescentar as pinturas que decoram o teto da cobertura e que representam cenas da história do país - além das biografias dos patronos da cidade. Mas das mais de cem pinturas desses momentos históricos, apenas 46 se salvaram.

A icónica estrutura haveria de ser reconstruída e aberta ao público novamente a 14 de abril de 1994, quando lhe acrescentaram um sistema de vigilância para evitar futuros incêndios. Uma obra que terá custado qualquer coisa como 3 milhões de euros.