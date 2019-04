Injetar substâncias para aumentar o pénis tornou-se um “problema nacional” na Papua Nova Guiné

Médicos da Papua Nova Guiné estão a lidar com uma espécie de epidemia: o número de homens que injeta substâncias nocivas no pénis para aumentar o tamanho tem vindo a disparar, ao ponto de já se tratar de um “problema nacional”, queixam-se médicos locais.

Nos últimos dois anos, um médico do Port Moresby General Hospital, já tratou pelo menos 500 homens que aparecem com disfunções ou desfigurações no pénis devido às injeções. “Tenho visto novos casos semanalmente, nos últimos dois anos, e estes são apenas aqueles que procuram tratamento. Não sabemos quantos são ao todo. Só hoje tratei sete”, explica Akule Danlop ao The Guardian.

Para conseguirem o aumento que procuram recorrem a vários tipos de óleo – de cozinha, de coco, para bebés – e a silicone, ignorando os efeitos colaterais, muitas vezes irreversíveis. Segundo Danlop, a maioria dos homens aparecem com massas irregulares e anormais no pénis ou no escroto, e com problemas em urinar por terem o prepúcio inchado. Há ainda casos úlceras que eventualmente explodem.

O médico já operou 90 homens que, além destes problemas, surgem também com danos no músculo que lhes garante a ereção.

Apesar de esta prática estar mais presente em indivíduos entre os 18 e os 40 anos, Danlop garante que já tratou adolescentes de 16 anos e homens com mais de 55 anos, por, no entender de outro especialista, Glen Mola, serem influenciados por pessoas que alimentam as suas inseguranças.

“Não acho que seja um problema exclusivo da Papua Nova Guiné. Em todas as sociedades, adolescentes, e homens jovens têm uma fixação pelo seu pénis”, explica o professor de saúde reprodutiva, obstetrícia e ginecologia na Universidade da Papua Nova Guiné. “Muitos jovens estão a ser enganados. Pagam para aumentar o pénis e depois sofrem ferimentos graves. O resultado não é o esperado e os danos podem ser terríveis. Pode significar, em alguns casos, não voltarem a ter relações sexuais.”

Os especialistas acreditam que o procedimento é feito por enfermeiros, sem licença para este tipo de intervenções, para ganharem dinheiro..

À medida que os médicos se mobilizam para alertar a população através de artigos e sessões de esclarecimento, de modo a combater a ignorância relativamente às injeções, são recolhidos dados dos homens que recebem tratamento para que haja cada vez mais informação, não só sobre este assunto como também sobre a influência que a pornografia tem na tomada da decisão.

O médico Akule Danlop mostra-se desalentado com estas situações. "Há cancro, há outras doenças... É frustrante ter de lidar com estes casos. Há gente que precisa de nós e depois há estas pessoas, que fazem isto a elas próprias."

