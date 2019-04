Um dos melhores jogadores de rugby da Austrália foi banido depois de ter feito comentários homofóbicos

Israel Folau, estrela do rugby australiano, volta a estar nas bocas do mundo por recorrer às redes sociais para espalhar comentários de ódio. Desta vez, e ao contrário do que já havia sucedido antes, a federação australiana de rugby decidiu acabar com o contrato do jogador.

As posições extremadas de Israel, considerado um dos melhores jogadores jogadores australianos da atualidade, estarão relacionadas com as suas convicções religiosas: o atleta, membro da Assembleia de Deus, contextualiza as suas opiniões mais polémicas com citações da Bíblia.

A última, que levou ao seu despedimento (e consequente afastamento do Campeonato do Mundo, no verão), foi uma imagem no Instagram em que se lia "Aviso: bêbedos, homossexuais, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrões, ateus, idólatras: o inferno espera por vocês". Ao lado, Israel colou várias frases religiosas. "Quem vive em pecado acabará no inferno, a menos que se arrependa. Jesus Cristo ama-o e está a dar-lhe tempo para se afastar do pecado e ir até ele."; "As obras da carne são manifestas, e são elas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, variação, emulações, ira, contendas, sedições, heresias, invejas, assassinatos, embriaguez, revelações e coisas semelhantes. Os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus."

Em comunicado, os dirigentes da federação e o clube do jogador, o New South Wales Waratahs, explicam que Israel é livre de ter as suas crenças, mas que a maneira como foram expressas não refletem os valores do desporto. “O rugby é um desporto que trabalha continuamente para unir as pessoas. Queremos que todos se sintam seguros e bem-vindos, independentemente da raça, do género, da religião ou da sexualidade. Linguagem que isole, divida ou insulte pessoas baseada nestes facotres não pode ser tolerada.”

A federação e o clube tentaram contactar o jogador, para que ele se justifique, mas sem sucesso, o que os levou a enviar-lhe uma notificação de anulação de contrato.

No espaço de um ano, esta é a segunda vez que Folau se vê envolvido em polémicas por comentários que faz. Em abril do ano passado, o jogador utilizou a mesma rede social para afirmar que “o plano de Deus para os homossexuais é o inferno”.

Após esse primeiro episódio, o jogador recebeu um aviso da federação que também apresentou restrições nas suas redes sociais no novo contrato - na eventualidade de conteúdo ofensivo ou desrespeituoso a pessoas pela sua orientação sexual seria punido com acções disciplinares.

Um ano mais tarde, o episódio repete-se, sem que o aviso que levou tenha tido algum efeito. “Israel não conseguir perceber que a expectativa sobre ele enquanto funcionário da Rugby Australia e do NSW Waratahs implica que ele não possa partilhar material nas redes sociais que condene, difame ou discrimine pessoas pela sua sexualidade”, afirmam os chefes executivos no comunicado.

Além dos dirigentes, também alguns colegas de profissão e até a primeira-ministra da Nova Zelândia condenaram o jogador.

