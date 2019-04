Britânica pode ficar presa no Dubai por insultar no Fabebook a nova mulher do ex-marido... português

"Cavalo". É este o insulto que pode custar a Laleh Shahravesh dois anos de cadeia e uma multa de 66 mil euros. A britânica de 55 anos insultou a nova mulher do seu ex-marido - com quem foi casada quase duas décadas - no Facebook, e ela não perdoou.

No momento da chegada ao aeroporto do Dubai, no início de março Laleh Shahravesh, que ia com a filha assistir ao funeral do ex-marido, um banqueiro português que morreu aos 51 anos de ataque cardíaco, foi detida pelas autoridades.

De acordo com atuais leis em vigor relacionadas com cibercrime nos Emirados Árabes Unidos, uma pessoa pode ser multada ou presa por insultar ou difamar alguém nas redes sociais.

Em 2016, Pedro Manuel Correia dos Santos, que já vivia no Dubai, enviou os papéis do divórcio a Laleh Shahravesh, que estava em Inglaterra com a filha de ambos, Paris, porque se tinha casado com Samah Al Hammadi, de 42 anos, no Dubai.

Laleh percebeu isso pelo Facebook e decidiu, então, enviar mensagens a Pedro a insultá-lo, referindo, entre outras coisas, que ele se tinha casado com um "cavalo".

Apesar de os insultos terem sido feitos no Reino Unido, Laleh Shahravesh está detida no Dubai desde o início de março. De acordo com a organização Detained in Dubai (Detido no Dubai), as autoridades pretendiam levá-la imediatamente para a cadeia. Contudo, como não tinha ninguém com quem deixar Paris, Laleh pôde ir para um hotel com a filha, mas confiscaram-lhe o passaporte.

Sem trabalhar há um mês, Laleh conta que foi despedida e que não tem dinheiro para pagar o hotel, correndo também o risco de perder a sua casa em Richmond, no Reino Unido.

Paris dos Santos, de 14 anos, que já não vê a mãe há semanas, decidiu escrever um apelo ao primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é o governador do Dubai. "Peço gentilmente: por favor, por favor, devolva o passaporte da minha mãe e deixe-a voltar para casa", pediu a menina.

A Detained in Dubai já pediu a Hammadi que retirasse a queixa, mas ela recusa, afirmando que Laleh destruiu o último ano de vida do seu marido.

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA