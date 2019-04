As frases de Jair Bolsonaro que ficam para a história dos seus primeiros 100 dias de mandato

"Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil."

Discurso de tomada de posse como Presidente do Brasil, 01-01-2019

"Coloco-me diante de toda a nação neste dia como o dia em que o povo se começou a libertar do socialismo, a libertar-se da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto."

Idem

"Esta é a nossa bandeira, jamais será vermelha, e daremos o nosso sangue para mantê-la verde e amarela."

Idem

"O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos."

Idem

"As Forças Armadas são o verdadeiro obstáculo para aqueles que querem usurpar o poder. Sofreram desgaste perante a classe política, mas não perante o povo, que continua a acreditar em nós."

02-01-2019

"Se pensarmos no que poderá acontecer no mundo, quem sabe se não teremos que discutir esta questão no futuro [instalação de uma base militar norte-americana em território brasileiro]."

03-01-2019

"Que país do mundo tem [Justiça do Trabalho, onde são julgados os conflitos laborais]? Já temos Justiça comum, se [um trabalhador] vai à Justiça e perde, ele tem de pagar. (...) Não faz sentido ter direitos se não houver trabalho."

Rede de televisão SBT, 03-01-2019

"Sem garantias necessárias para os agentes de segurança pública agirem em prol do cidadão de bem, a diminuição dos crimes não vai ocorrer na velocidade que o brasileiro exige. Os poderes legislativo, executivo e judiciário têm que assumir este compromisso urgentemente."

Twitter, 04-01-2019

"Seria muito boa essa fusão [da Embraer com a Boeing], mas nós não podemos [aceitar o acordo], como está na última proposta, não é? Daqui a cinco anos, tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação é essa, é um património nosso."

04-01-2019

"Eles tiveram liberdade de escolher toda a sua equipa, sem interferência política. (...) Transparência acima de tudo, todos os nossos atos serão abertos ao público."

Na cerimónia de posse de dirigentes de bancos públicos do Brasil, 07-01-2019

"O Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverão cantar nosso hino e respeitar nossa cultura. Não é qualquer um que entra em nossa casa, nem será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adotado por terceiros."

09-01-2019

"Observa-se a necessidade mais que urgente de mudar a legislação com a participação de todas as esferas de poderes e imprensa. Não porque um marginal faz ameaças citando o meu nome, mas para mostrar ao povo ordenado de que lado estão os poderes Executivo, Legislativo e Judicial."

Twitter, 11-01-2019

"Ao criminoso não interessa o partido desse ou daquele governador. Hoje ele age no Ceará, amanhã em SP [São Paulo], RS [Rio Grande do Sul] ou GO [Goiás]. Suas ações, como incendiar, explodir, ... bens públicos ou privados, devem ser tipificados como terrorismo."

Twitter, 12-01-2019

"Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como Presidente, usarei esta arma."

Referindo-se à caneta para assinar o decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo no país, 15-01-2019

"Estamos preocupados em fazer uma América do Sul grande. Não queremos uma América bolivariana."

Em resposta a uma pergunta do presidente do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, sobre a integração do Brasil com a América Latina, 22-01-2019

"Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura faz-se presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e à competência do produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária."

22-01-2019

"Se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá de pagar o preço por esses atos, que não podemos aceitar."

Sobre eventuais irregularidades cometidas pelo filho Flávio Bolsonaro, Bloomberg, 23-01-2019

"O Brasil reconhece o senhor Juan Guaidó como Presidente Encarregado [interino] da Venezuela."

Twitter, 23-01-2019

"Difícil ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar. Faremos o que estiver ao nosso alcance para atender as vítimas, minimizar danos, apurar os factos, cobrar justiça e prevenir novas tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para o bem dos brasileiros e do meio ambiente."

Após sobrevoar a área atingida pela rutura da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, 26-01-2019

"O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de controlo que inibem quem quer produzir, mas não conseguiu impedir a tragédia de Brumadinho. (...) Continuaremos a usar toda a nossa energia para apoiar as famílias das vítimas e melhorar o modelo de controlo de barragens."

04-02-2019

"O Governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminosos. A eles sejam dadas as garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. O nosso Governo já está a trabalhar nessa direção."

04-02-2019

"Nesta manhã, tomámos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinos do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam a sua caminhada rumo à realização dos seus sonhos profissionais. Consternado, o Presidente da República solidariza-se com a dor dos familiares neste momento de luto."

Twitter, 08-02-2019

"Há algo de muito errado a acontecer: as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. Para investigar isso, o Ministério da Educação junto com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Advocacia e Controladoria Geral da União, criaram a Lava-Jato da Educação."

Twitter, 04-03-2019

"Infelizmente não depende só de mim para que muitas das pautas já conhecidas avancem. De tudo faremos para que estas joias raras [mulheres], ao fim dos próximos quatro anos, possam sentir-se mais representadas."

Twitter, 08-03-2019

"Pela primeira vez, o número de ministros e ministras está equilibrado. Nós temos 22 ministérios: 20 homens e duas mulheres. Cada uma dessas mulheres que estão aqui equivalem a dez homens. A garra dessas duas mulheres transmite energia para os demais."

09-03-2019

"Presto as minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos."

Twitter, 13-03-2019

"Pela primeira vez em muito tempo, um Presidente brasileiro que não é anti-americano chega a Washington. É o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade, como os brasileiros sempre desejaram."

Twitter, 17-03-2019, em visita aos Estados Unidos

"Nas últimas décadas, era tradição no Brasil, e peço desculpa pela sinceridade, (...) eleger presidentes que andassem de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos. Hoje, o Brasil tem um Presidente que é amigo dos EUA, que admira esse país maravilhoso e quer aprofundar laços de amizade, assim como variadas negociações."

19-03-2019

"Nós vemos com bons olhos a construção do muro (...) A maioria dos imigrantes não tem boas intenções nem quer fazer o bem para os [norte] americanos."

19-03-2019

"Deixámos a América com a sensação de missão cumprida. Avanços importantes foram alcançados na área económica, de segurança e política externa, bem como a consolidação do novo caminho de forte amizade entre Brasil e Estados Unidos. Vamos cooperar para o bem dos nossos povos."

Twitter, 20-03-2019

"Ontem liguei para o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, para prestar solidariedade ao seu país e às vítimas da devastação causada pelo ciclone Idai. Colocamo-nos à disposição no que for possível. Solidarizo-me com o povo do Zimbabué e Maláui, também atingidos pelo ciclone."

Twitter, 21-03-2019

"Por anos denunciei a proteção dada ao terrorista, aqui tratado como exilado político. Nas eleições, firmei o compromisso de mandá-lo de volta à Itália para que pagasse por seus crimes. A nova posição do Brasil é um recado ao mundo: não seremos mais o paraíso de bandidos!"

Comentando a confissão do ativista italiano Cesare Battisti, que terá assumido a responsabilidade por quatro assassinatos na década de 1970, 25-03-2019

"Quem está contra a reforma do sistema de pagamento de pensões é o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Essas pessoas parece que não têm compromisso com o futuro do Brasil. Eu gostaria que todas as pessoas se aposentassem [de preferência] o homem com 25 anos e a mulher com 20."

Facebook, 28-03-2019

"Os israelitas e os brasileiros partilham valores, tradições culturais, apreço pela liberdade e pela democracia (...) Temos que explorar o potencial e é o que vamos fazer nesta visita."

Em visita a Israel, 31-03-2019

Lusa

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA