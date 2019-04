O jovem que alegava ser um menino desaparecido em 2011, afinal, foi libertado da prisão no mês passado  

Brian Michael Rini, de 23 anos, apareceu a deambular no bairro de Newport, no Kentucky, e, dado o seu ar de perdido, rapidamente os moradores chamaram as autoridades. A estes contou que se chamava Timmothy Pitzen, o nome do menino desaparecido em Aurora, no Illinois, em 2011, e que acabara de fugir dos seus sequestradores. Anunciaram-se logo que seriam feitas análises para confirmar a sua identidade – mas, no entretanto, muitos rejubilaram com o seu aparecimento. Agora que chegaram os resultados, frustraram-se de novo as esperanças dos seus familiares por esta longa e desesperada busca pelo menino que teria 6 anos quando desapareceu.

Os testes de identificação conduzidos pelo FBI negaram logo que fosse quem dizia ser. E agora, os registos do Departamento de Reabilitação e Correção do Ohio mostram ainda que ele foi acusado de roubo e vandalismo, em janeiro do ano passado, e condenado a um ano e seis meses de prisão. Libertado a 7 de março, deveria começar a liberdade condicional naquele dia, durante três anos.

Feita a identificação do sujeito, foi o seu irmão a fazer mais revelações. Primeiro, que Brian fora preso depois de invadir a casa de uma modelo quando esta dava uma festa. Outra vez, usara o seu nome, Jonathon, quando foi parado pela polícia por uma infração de trânsito - e que ele só o descobrira quando foi notificado de que a sua carta de condução estava suspensa.

Perante isto, o desânimo dos familiares não se fez esperar: “É como reviver aquele dia de novo", disse Kara Jacobs, tia de Timmothy. "O pai dele está novamente de rastos."

Foi quase há oito anos que o miúdo foi levado pela mãe para um alegado programa de viagens que incluía paragens num jardim zoológico e num parque aquático. Três dias depois, o corpo da mulher foi encontrado num quarto de hotel em Rockford, Illinois. Na nota de suicídio que deixara ao lado do corpo, escreveu: “nunca vão encontrá-lo”.

Durante anos, a família de Timmothy procurou por ele, e em vários estados. “Só tenho na memória o dia em que o deixei na escola e fiquei a vê-lo correr para a sala”, recordou o pai, Jim, citado pela CNN.

Além disso, um dia antes do suicídio, a mãe fizera várias chamadas de um local desconhecido para alguns dos familiares, incluindo a avó do miúdo, a assegurar que ele estava seguro.

Mas ao longo do tempo, a família acabou por reconhecer que a mulher tinha um histórico de depressão, que o casamento estava no fim e que o seu maior medo era que lhe tirassem o filho por causa dos seus problemas de saúde mental.