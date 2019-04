Grua danifica um dos maiores navios de cruzeiro do mundo

Uma grua caiu sob o Oasis of the Seas, um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, na última segunda-feira, provocando oito feridos. O navio tinha terminado recentemente uma viagem e estava ancorado na doca de Freeport, nas Bahamas, em manutenção, não havendo qualquer passageiro no seu interior.

Todos os feridos são trabalhadores da doca e, apesar do grande susto, nenhum deles corre perigo de vida, de acordo com comunicado divulgado pela Royal Caribbean International. Os prejuízos do acidente estão, agora, a ser avaliados pela empresa, uma vez que a grua fez com a embarcação inclinasse.

No Twitter, o site Bahamas Press partilhou imagens do navio após o desabamento da grua.

A Royal Carribean já cancelou as viagens dos dias 7, 14 e 21 de abril e garantiu que vai reembolsar totalmente todos os passageiros.

Este é um dos navios de cruzeiro mais luxuosos do mundo e está avaliado em mais de 890 milhões de euros. Além de piscinas e spas, o Oasis of the Seas tem, nos seus 16 andares, parques de diversões, casinos e ainda uma parque com vegetação tropical do tamanho de um campo de futebol. Tem capacidade para 6300 passageiros.

