Adolescente encontrado a vaguear no Kentucky diz que é o rapaz que desapareceu há 8 anos sem deixar rasto

Na quarta-feira, um rapaz de aspeto "inquieto", como descrevem as testemunhas, apareceu num bairro de Newport, no estado americano do Kentucky. Contou a Sharon Hall e à filha que estava a correr há duas horas e que lhe doía o estômago. Quando a polícia chegou, acrescentou que tinha conseguido fugir de dois homens que o mantiveram prisioneiro durante vários anos, recentemente num hotel da cadeia Red Roof Inn. Apresentou-se como Timmothy Pitzen, de 14 anos.

"Chegou ao meu carro e perguntou 'pode ajudar-me?'", relatou Sharon Hall na chamada para o número de emergência, conforme se lê no relatório da polícia que, com o FBI, está a investigar se pode tratar-se do rapaz que desapareceu há oito anos, depois de começar uma viagem com a mãe, Amy Fry-Pitzen, a 11 de maio de 2011.

Três dias mais tarde, o corpo da mãe foi encontrado num quarto de hotel no estado do Illinois. Suicidou-se e deixou uma nota a informar que o filho estava com pessoas que o amavam. Mas "nunca o vão encontrar", garantia. Na véspera, a mãe fez várias chamadas para a família, assegurando que Timmothy estava em segurança.

Ao longo dos anos, familiares contaram às autoridades e aos meios de comunicação que Amy tinha um historial de depressão e que o seu maior medo era que lhe tirassem o filho devido aos seus problemas de saúde mental.

Agora, o adolescente que se identifica com o nome desse menino de seis anos desaparecido, descreve os seus sequestradores como dois homens "musculados", um com uma tatuagem de uma teia de aranha no pescoço, e outro com uma de uma cobra num braço.

Segundo a CNN, que cita as autoridades, o mistério não deve tardar a resolver-se, uma vez que os resultados dos testes de ADN demoram apenas cerca de 24 horas.

Em 2015, o pai de Timmothy, Jim Pitzen, contava à cadeia de televisão que a última imagem que tinha o filho era do dia em que o tinha ido levar à escola pela última vez antes do seu desaparecimento.