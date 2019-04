Jovem morre com larvas no cérebro depois de ingerir carne de porco contaminada

Um jovem de 18 anos morreu em Faridabad, na Índia, depois de ingerir ovos de ténia presentes em carne de porco contaminada. Os ovos eclodiram e espalharam-se no seu cérebro, assim revelaram as imagens da ressonância magnética realizada no hospital até onde o indiano se dirigiu, depois de sofrer várias convulsões seguidas. Cada mancha branca era um quisto provocado pelas larvas da Taenia solium, ténia encontrada em porcos. Estes quistos provocaram danos no córtex cerebral, assim como no tronco cerebral, atingindo o cerebelo.

Além disso, os pais afirmaram que, durante uma semana seguida, o jovem tinha tido dores nas virilhas. Nos exames realizados no hospital, os médicos observaram que o doente estava muito confuso, perdendo, por vezes, a consciência, e que o seu olho direito, assim como o seu testículo do mesmo lado, estavam inchados. Mais tarde, os médicos encontraram, também, quistos nesses órgãos.

Apesar de tomar antibióticos, o jovem acabou por morrer duas semanas depois. O caso foi relatado pelos médicos que seguiram o doente na revista científica New England Journal of Medicine.

No artigo, explicaram que o jovem tinha sido diagnosticado com neurocisticercose, uma infecção do sistema nervoso central provocada pela Taenia solium. Neste casos, as larvas saem dos ovos e formam quistos nos tecidos muscular e cerebral.

Uma pessoa que ingira carne de porco mal passada não vai, obrigatoriamente, ficar com neurocisticercose, alertam. Contudo, comer carne de porco mal passada e contaminada pode resultar em teníase. Em termos globais, estas duas doenças ocorrem mais vulgarmente em países da América Latina, Ásia e África, devido ao saneamento mais deficiente. Além disso, em várias destas regiões os porcos têm acesso livre a fezes humanas (os porcos são infetadados quando ingerem os ovos de ténia presentes nas fezes humanas).