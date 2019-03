Com a terra alagada, a comida chega do ar

A fome é um dos espetros que paira sobre a população mais afetada pela passagem do ciclone Idai. Com a ajuda de helicópteros, o Programa Alimentar Mundial já distribuiu alimentos a 150 mil pessoas em Moçambique, no Maláui e no Zimbabué. Mas ainda há muita gente com fome