Influenciadora vegan "apanhada" a comer peixe... porque a dieta estava a prejudicar a sua saúde

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram e quase dois milhões de subscritores no Youtube, a colombiana Yovana Mendoza Ayres tem incentivado os seus fãs a seguirem o crudivorismo, uma dieta baseada na ingestão de alimentos crus e que exclui qualquer produto de origem animal, inspirando muitas pessoas a seguirem este regime, que é, alegadamente, saudável e amigo dos animais.

Há pouco mais de seis anos, a jovem de 28 anos começou a partilhar vídeos e fotografias onde explica como se podem fazer as todas as refeições sem cozinhar qualquer alimento e as suas publicações fizeram sucesso.

Contudo, a sua fiabilidade caiu por terra recentemente, depois de Paula Galindo, uma youtuber com mais de dez milhões de seguidores, ter publicado um vídeo em Bali, na Indonésia, onde aparece Yovana com um prato de peixe à sua frente. A influencer bem tentou esconder o que estava prester a comer mas, apesar de o vídeo ter sido removido, vários utilizadores repararam nas imagens e guardaram-nas.

As críticas não tardaram a surgir, com pessoas a acusá-la de ser mentirosa e de manchar o estilo de vida que preconizou durante vários anos.

Yovana decidiu, por isso, fazer um pedido de desculpas a todos os fãs no Youtube. "Acho que nunca vai haver um momento ideal para fazer este vídeo", começa por dizer no vídeo, que dura 33 minutos.

A influencer continua, referindo que a dieta que seguia desde 2014 estava a prejudicar a sua saúde e que, nessa altura, foi aconselhada pelos médicos a ingerir mais gordura. Além de começar a não menstruar um ano depois de iniciar o regime, Yovana revelou que exames revelaram valores que representam uma mulher que na menopausa. Apesar de a menstruação ter voltado, voltou a desaparecer em 2017 e, nesse período, os médicos aconselharam-na a ganhar peso.

Mas os problemas de saúde continuaram: já este ano, a jovem foi diagnosticada com Sobrecrescimento Bacteriano do Intestino Delgado, consequência de um número exagerado de bactérias no intestino delgado que podem provocar desnutrição. A partir desse momento, começou a ingerir ovos e peixe.

"Peço muitas desculpas pela forma como esta notícia vos foi comunicada e como vocês descobriram", justificou a youtuber. “Eu sei que muitos de vocês confiam em mim, me ouvem e provavelmente se sentem enganados, e têm todo o direito disso. E por isso peço perdão, sou humana."

Apesar de Yovana ter afirmado que planeava, em breve, contar aos seus seguidores o novo regime alimentar que estava a seguir, os fãs não pouparam nos comentários negativos, referindo que o vídeo só foi feito porque a jovem foi apanhada e não tinha outra solução.

