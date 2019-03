Retrato de Picasso no valor de 35 milhões recuperado 20 anos depois de desaparecer misteriosamente

A obra, datada de 1938, foi roubada, em 1999, do iate de um sheik saudita bilionário e a polícia nunca descobriu o seu paradeiro

O "Retrato de Dora Maar", ou "Busto de Mulher", esteve na casa do pintor espanhol até à sua morte, em 1973. Em 1980, foi parar às mãos do sheik Abdul Mohsen Abdulmalik, que adquiriu a obra na Galeria Pace, em Nova Iorque, e manteve-se em sua posse até 1999, quando desapareceu do seu iate, atracado no porto de Antibes, no sul de França.

O caso intrigou a polícia francesa, que nunca chegou a descobrir o seu paradeiro nem o responsável pelo roubo. Até que, em 2015, começaram os rumores: um Picasso roubado teria aparecido no mercado negro da Holanda. Foi o suficiente para o holandês Arthur Brand, a quem chamam o "Indiana Jones do mundo da arte" por se dedicar, como se adivinha, a encontrar obras de arte roubadas, ficar alerta.

Seguiu-se uma investigação de quatro anos, que terminou em meados de março, quando dois intermediários "de um homem de negócios holandês", depois de terem entrado em contacto com Arthur Brand, lhe bateram à porta empunhando o quadro desaparecido.

"Tinham o Picasso, agora avaliado em 25 milhões de euros, embrulhado num lençol e em sacos do lixo pretos", conta o holandês à France Press, confessando que, durante uma noite, deixou a obra pendurada numa das suas paredes. "O meu apartamento foi um dos mais valiosos de Amsterdão durante um dia", brinca.

Seguiu-se a visita dos especialistas da Galeria Pace, que confirmaram a sua autenticidade.

A pintura, acredita Brand, andava há anos a circular no mercado negro como garantia em negócios como tráfico de droga ou de armas.