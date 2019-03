Governo alemão usa modelos seminus para convencer os ciclistas a usarem capacete

Na última quinta-feira, o governo alemão lançou uma campanha de sensibilização para incentivar os ciclistas mais jovens a utilizarem sempre o capacete. A iniciativa pretende ajudar a reduzir o número de vítimas, que tem estado a subir.

De acordo com a Associação Alemã de Segurança Rodoviária (DVR), só no ano passado morreram mais de 400 ciclistas nas estradas, número que representa um aumento de 14% relativamente a 2017. A taxa da utilização de capacete nos ciclistas com idades entre os 17 e os 30 anos - público alvo da campanha - é de apenas 8%.

O que tem, na verdade, provocado indignação é o facto de a campanha recorrer a modelos com pouca roupa para passar a mensagem alarmante. No vídeo, vários manequins aparecem só em lingerie ou boxers e de capacete na cabeça, na cama, dentro da banheira e em outras partes da casa. O slogan, que, em português, pode traduzir-se por "Pode ficar feio, mas salva a minha vida", é uma forma de apelar, precisamente, à segurança dos ciclistas mais jovens que não usam os capacetes maioritariamente por motivos estéticos.

Apesar de Andreas Scheuer, ministro dos Transportes alemão, ter afirmado que esta era uma forma mais moderna de transmitir o que se pretende, o vídeo e as fotografias divulgadas não foram bem vistos pelos alemães, que não tardaram a pedalar contra esta ideia.

Maria Noichl, presidente do comité das mulheres do Partido Social Democrata alemão (SPD), parceiro de governo dos democratas-cristãos de Angela Merkel, disse ao jornal Bild que esta campanha era uma forma "embaraçosa, estúpida e sexista" de o ministro dos transportes "fazer a sua política".



Também Franziska Giffey, Ministra da Família, Idosos, Mulheres e Jovens, igualmente do SPD, criticou a iniciativa, publicando, no Facebook, uma fotografia sua a segurar uma bicicleta. "Querido Andreas Scheuer: estou com capacete e vestida", escreveu na legenda, condenando a nudez excessiva em que a campanha apostou.

Mas outras pessoas já demonstraram a sua satisfação pela realização desta ação de sensibilização. Hendrik Wüst, do CDU, publicou na sua conta de Twitter um vídeo a andar de bicicleta com capacete, referindo estar grato pelo tema da utilização dos capacetes ter recebido, finalmente, atenção. Também Andrea Verpoorten, do mesmo partido, agradeceu, no Twitter, a Andreas Scheuer pela iniciativa.

E a campanha não acaba aqui: a partir desta terça-feira, 26, as ruas vão encher-se de cartazes promocionais, com imagens da modelo alemã Alicija, de 18 anos, concorrente do programa German's Next Top Model, que está agora a decorrer, e de outros modelos. Todas as fotografias da campanha foram realizadas pelo fotógrafo britânico Rankin, que já fotogrou estrelas como Kate Moss, Robert Downey Jr. e a rainha Isabel II, por exemplo. Umas com menos roupa, outras com mais roupa.

