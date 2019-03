“Vão ser milhares de mortos. Quatro, cinco, seis mil...”

Havia centenas de cadáveres depositados ao longo da estrada. Outros passaram pelo carro, levados pela torrente de água em direção ao mar. Mas o que vai sempre assombrar Graham Taylor é o som dos gritos e dos soluços daqueles que se agarravam à vida nos ramos superiores das árvores - e que ecoaram na noite escura.

A escala do desastre desencadeado pelo ciclone Idai permanece desconhecida. Mas o testemunho de Graham Taylor, um motorista que deixou o Zimbabué para se instalar no país vizinho, sugere que a magnitude da tragédia será muito maior do que se está agora a supor. “Mil mortos, diz o presidente? Vão ser muitos mais...”, garante.

Perante uma estrada completamente alagada, Graham Taylor acabou por largar o carro e caminhar quase 25 quilómetros ao longo de uma estrada até chegar em segurança à aldeia de Nhamatanda. Foi aquela caminhada de seis horas que lhe revelou um absoluto cenário de carnificina e morte.

“As pessoas estavam nos telhados e nas árvores de eucalipto, manga e castanha de caju”, disse ele, que, com a ajuda da lanterna do telemóvel, ia contanto os corpos enquanto caminhava. Calcula que viu cerca de 400 cadáveres – a flutuarem na água ou a serem levados pela corrente. Em terra, avistavam-se centenas de pessoas desvairadas à procura de familiares. Pela estrada, multiplicavam-se rostos de pesar e choro sobre os corpos.

“É por isso que digo que a estimativa de mil mortos é muito curta. Vão ser milhares, sim. Quatro, cinco, seis mil...”