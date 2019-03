Mais de 1500 pessoas filmadas secretamente enquanto estavam hospedadas em hotéis da Coreia do Sul

Cerca de 1600 pessoas foram filmadas secretamente em quartos de hotel na Coreia do Sul, graças a câmaras escondidas nas boxes das televisões, nas tomadas de eletricidade e suportes de secadores de cabelo. As imagens, que as autoridades acreditam não terem sido captadas com a conivência dos hotéis, era transmitidas em direto para quem subscrevia o serviço.

Segundo o Departamento de Ciber-Investigação das autoridades sul-coreanas, o site que tinha mais de 4 mil membros, 97 dos quais pagavam uma taxa de 44.95 dólares mensais (39.47 euros) para ter acesso a "extras" como a possibilidade rever alguns dos live streams.

Entre novembro de 2018 e este mês, o serviço gerou receitas de mais de 6 mil dólares (cerca de 5,3 mil euros).

A polícia sublinha que, "no passado", já tinha detetado um caso semelhante, com câmaras instaladas ilegalmente em hotéis, mas que "esta é a primeira vez que a polícia apanhou [o site] onde os vídeos eram transmitidos ao vivo".

O uso de câmaras ilegas é recorrente na Coreia do Sul. Só em 2017 foram reportados às autoridades mais de 6.400 casos, quando cinco anos antes tinham sido "apenas" 2.400.