"Estamos todos perfeitamente conscientes que a desgraça é mil vezes pior do que se fala por aí. São milhares de pessoas de quem não sabemos nada. Quando as águas recuarem é que vamos ver a verdadeira dimensão da tragédia. Não sabemos sequer quantas pessoas vivem nas periferias, em casas de palhotas. E são famílias com muitos filhos. A Beira, que já era uma cidade esquecida, velha, sem condições, vai demorar anos a reerguer-se minimamente.

Aqui, em Maputo, estamos todos a recolher bens de primeira necessidade: roupas, comida, medicamentos. Segue tudo de barco, porque as estradas estão cortadas. Está a haver uma grande solidariedade dos moçambicanos. As pessoas não estão paradas à espera, a contar com ajuda externa. Mesmo quem não tem quase nada está a ajudar - as pessoas vão diretamente ao porto de Maputo para levarem o que podem, nem que seja um saco de farinha.

Algumas pessoas que têm negócios na região da Beira foram para lá. Tenho um amigo que me disse que todos os dias as pessoas acordam a ver corpos a boiar na água. E depois há o problema dos crocodilos: há muitas pessoas em cima das árvores que, se não forem rapidamente salvas... E se abrirem as comportas, como andam a dizer, ainda vai ser pior. E já há também, claro, relatos de roubos e de especulação com os preços. Há, por exemplo, comerciantes a venderem garrafões de 5 litros de água a 500 meticais (€7). Mas nem fazem isto para ganharem dinheiro. Se não venderem por este preço, acontece como nas cheias de 2000: outros compram e depois revendem por muito mais dinheiro.

Em Maputo, estamos ainda à espera de inundações: amanhã vai haver chuva forte e ventos de 80 km/h. Mas não vai ser nada de muito grave e já estão identificados os bairros onde costuma haver cheias, quando chove muito."

