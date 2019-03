Moçambique: CTT recolhem roupa para enviar para a Beira

Os CTT e os Correios de Moçambique fizeram uma parceria para garantir a chegada de roupa às populações afetadas pelas cheias. Envio é gratuito.

É mais uma empresa portuguesa a arregaçar as mangas para tentar chegar às centenas de milhar de pessoas afetadas pelas cheias que devastaram o centro de Moçambique. Os CTT – Correios de Portugal anunciaram que a partir de segunda-feira, dia 25 de março e até dia 8 de abril, estarão a receber roupas doadas nas lojas CTT para enviar para Moçambique. Num comunicado enviado às redações, os CTT fizeram saber que será possível pedir, em qualquer loja CTT, uma embalagem solidária para acomodar as doações e que o envio será realizado de forma gratuita para quele país.

O pedido de roupa que ajude a colmatar as necessidades dos moçambicanos foi feito pelos próprios Correios de Moçambique. “Esta ação em colaboração com os Correios de Moçambique envolve todo o universo CTT, em particular a nossa rede de Lojas, que permite de forma ágil e dinâmica transformar esta ação num enorme sucesso contribuindo para ajudar as comunidades moçambicanas afetadas. Move-nos ajudar Moçambique!”, garante no mesmo comunicado o Diretor de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da empresa, Miguel Salema Garção,

Atualmente já há mais de 200 mortes confirmadas em Moçambique, mas as autoridades acreditam que o número de óbitos chegue aos mil. Entretanto, Maputo e Matola estão também em alerta, com o instituto meteorológico a avançar a probabilidade de chuvas intensas que deverão provocar inundações nos bairros mais baixos das cidades. O cenário de descargas de algumas barragens, que pode provocar mais cheias na zona da Beira, também ainda não está afastado.

As autoridades portuguesas deverão continuar a reforçar a sua ajuda no terreno, com o envio de mais militares e profissionais de diversas áreas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já partiram também em direção à Beira equipas da AMI oriundas de Lisboa.