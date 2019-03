Imagens de satélite mostram o antes e o depois das inundações na região da Beira

O Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira, no centro de Moçambique, na quinta-feira à noite, uma crise agravada pelo transbordar do rio Buzi. A comparação das imagens de satélite anteriores à tragédia com a que agora foi divulgada pela Agência Espacial Europeia permite perceber a dimensão das inundações