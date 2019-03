"Níveis alarmantes de desnutrição e condições desumanas em centro de detenção de refugiados e migrantes" na Líbia

"Quase uma em cada quatro pessoas estão subnutridas ou abaixo do peso e dezenas foram fechadas em pequenos espaços com apenas 0,7 metros quadrados por pessoa durante períodos de mais de uma semana." A descrição destas "condições desumanas e perigosas" consta do mais recente relatório da organização sobre os centros de detenção na Líbia.

No centro de Sabaa, onde se encontram atualmente 300 pessoas, incluindo mais de 100 menores, os detidos relatam que chegam a receber apenas uma refeição de dois em dois ou de três em três dias, sendo que, no caso dos recém-chegados, a espera pode chegar aos quatro dias sem qualquer alimento.

Segundo a Médicos Sem Fronteiras (MSF), em causa estão "taxas alarmantes de desnutrição". Duas rondas de avaliação do problema levam a organização a estimar que quase um quarto das pessoas estão desnutridas ou abaixo do peso.

Foi no dia 21 de fevereiro, quando a organização começou a providenciar alimentos ao centro de detenção de Sabaa, que as equipas no terreno encontraram 31 pessoas fechadas numa divisão com 4,5 por 5 metros, sem espaço sequer para se deitarem e sem qualquer acesso a instalações sanitárias. Os apelos da MSF para deslocar para outro espaço aqueles detidos não surtiram efeito e a situação prolongou-se por mais de uma semana.

"O que vemos atualmente neste centro de detenção é sintomático de um sistema descontrolado, injusticado e inconsequente que põe as vidas dos refugiados e migrantes em risco", afirma Karline Kleijer, responsável pelas operações de emergência da organização. "Estamos a falar das necessidades básicas que sustentam a vida humana. Se não se consegue providenciar alimentação, abrigo e serviços essenciais, então, estas pessoas deviam ser libertadas imediatamente pelas autoridades líbias."