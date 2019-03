Como pode ajudar Moçambique

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou, esta terça-feira, que Portugal está a realizar um levantamento das capacidades de apoio a Moçambique, depois da passagem do ciclone Idai pelo país, que já provocou mais de 200 mortos e quase meio milhão de desalojados.

Augusto Santos Silva disse, em comunicado aos jornalistas, que Portugal estará "na linha da frente do apoio internacional” àquele país africano e que o objetivo é que, logo que o Governo moçambicano peça apoio, ele possa ser imediatamente prestado pelo País.

A Cruz Vermelha Portuguesa e a Cáritas já começaram a atuar e estão no terreno para ajudar as vítimas afetadas pelo ciclone. Em comunicado, a Cáritas Portuguesa, que está a trabalhar em conjunto com a Cáritas Moçambicana, anunciou o envio de um donativo de 25 mil euros para Moçambique, apoio que pode ser reforçado, de acordo com as necessidades do país.

Esta organização recebe donativos a partir da conta PT50 0033 0000 01090040150 12.

Já a Cruz Vermelha Portuguesa afirmou, também em comunicado, ter disponibilizado 5 mil euros do seu Fundo de Emergência para catástrofes para as respostas humanitárias da congénere moçambicana na Beira. A organização apela aos donativos da comunidade, que podem ser feitos para a conta bancária PT50 0010 0000 3631 9110 0017 4, por multibanco, escolhendo a opção Pagamento de Serviços (entidade 20 999 e referência 999 999 999), ou através da internet, aqui .

À agência Lusa, Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, diz que vai será ele próprio a gerir o montante doado e destinado a Moçambique através do Comité Internacional da Cruz Vermelha.O presidente afirmou, ainda, que foi emitido um alerta nacional para serem recolhidos alimentos de longa duração caso se organize um voo humanitário para Moçambique.

"A escala de sofrimento e perda não está ainda clara. Esperamos que o número de pessoas afetadas, assim como o de mortes, possa crescer", referiu Jamie LeSueur, responsável pelas respostas da Cruz Vermelha Internacional na região da Beira, afirmando que esta é a "pior crise humanitária da história recente de Moçambique".

