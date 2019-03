Moçambique: para muitos, o resgate espera-se em cima de um telhado

Mais de 50 quilómetros da cidade moçambicana de Buzi estão agora submersos, depois de um rio galgar as margens, na sequência da passagem do ciclone que afetou ainda o Maláui e o Zimbabué. Mas a situação na província central de Sofala pode agravar-se nas próximas 24 horas e, para a organização Save the Children, isto implica uma corrida contra o tempo para salvar milhares de crianças.

"Milhares de crianças viviam em áreas que foram completamente engolidas pela água. Em muitos locais, não são visíveis telhados nem copas de árvores [acima do nível da água]. Noutras áreas, as pessoas agarrram-se aos telhados, desesperadamente à espera de serem salvas", relata Machiel Pouw, o líder das operações da Save the Children em Moçambique.

A situação é tão ou mais desesperante na cidade da Beira, que as agências de socorro internacional estimam ter visto 90% da sua área destruída e onde se teme que mais de 500 mil pessoas estejam em risco

À AFP, sobreviventes da Beira relataram que muitas pessoas ficaram feridas quando foram atingidas por placas de metal arrancadas dos telhados pela força do vento. E houve até casos de decapitação, segundo estas testemunhas. Um dos telhados que voo foi o de um residente que a AFP identifica como George: "Eu estava dentro de casa, a dormir e tinha preparado a cama da minha filha... de repente, o telhado voou. Começámos a gritar por ajuda mas não havia ninguém porque estavamos a meio da noite e havia muito vento", recorda.

O ciclone Idai chegou no fim de semana como uma tempestade de categoria 2 a Moçambique, onde deixou um rasto de devastação antes de se deslocar para o Zimbabué e Maláui.

O número de mortos em Moçambique mantém-se nos 84 avançados segunda-feira, mas o presidente Filipe Nyusi avisa que pode ultrapassar os mil. Se se confirmar, o Idai será o ciclone tropical mais mortífero de sempre a atingir o sul de África.