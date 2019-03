Cartaz do filme de Tarantino com Leonardo Di Caprio e Brad Pitt não cai bem aos fãs por causa do... Photoshop

Leonardo Di Caprio divulgou, esta segunda-feira, em primeira mão, o cartaz do filme Once Upon a Time in Hollywood, que protagoniza ao lado de Brad Pitt. Na sua conta de Instagram, o ator partilhou a primeira imagem oficial - lançada pela Sony Pictures - daquele que será o nono filme de Quentin Tarantino e que chega às salas de cinema portuguesas a 8 de agosto.

Contudo, a imagem não foi bem recebida pelos fãs de Tarantino, que tinham expetativas elevadas relativamente a este cartaz, devido ao grande sucesso dos pósteres de Pulp Fiction e Kill Bill.

Neste cartaz, que os fãs afirmam ter demasiado Photoshop, Leonardo Di Caprio aparece, de pé, ao lado de Brad Pitt, e, atrás, vê-se um carro amarelo e o conhecido letreiro de Hollywood.

Um utilizador referiu que a imagem de Bradd Pitt estava demasiado alterada com Photoshop. Já outro disse que o cartaz parecia ter juntado a cara de Brad Pitt com o corpo do ator americano Matthew McConaughey e que, por outro lado, Di Caprio estava a tentar interpretar Brad Pitt. Houve até um fã que referiu que Brad Pitt estava vestido "à Jim Carrey".

Entretanto, já surgiram vários memes que ridicularizam o cartaz.

A história passa-se no verão de 1969, em Los Angeles, momento em que o assassino Charles Manson e os seus seguidores levaram a cabo uma série de assassinatos, incluindo o da atriz e modelo americana Sharon Tate, que estava grávida do realizador Roman Polanski.

No filme, Di Caprio interpreta uma estrela de westerns televisivos que tenta dar o salto para o grande ecrã e que é vizinho da atriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie. Brad Pitt é o seu melhor amigo.

Além de Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie, o elenco do filme é constituído por Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, Lena Dunham, Rumer Willis e Luke Perry.

