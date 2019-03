Boeing 737 MAX 8 em terra. Casos de imobilizações de aviões são (muito) raros

Depois da queda do avião da Ethiopian Airlines que matou 157 pessoas, a 10 de março, a companhia aérea decidiu imobilizar todos os seus Boeing 737 MAX 8. No mesmo dia, as autoridades chinesas ordenaram a todas as companhias aéreas do país que deixassem de usar temporariamente aviões deste modelo.

Outros países como a Alemanha, o Reino Unido, a Austrália, Singapura e Indonésia também optaram por proibir nos seus espaços aéreos voos desse Boeing, pela preocupação crescente com a segurança dos passageiros. Agora, a Boeing afirma estar prestes a finalizar a correção do sistema do 737 MAX, com o desenvolvimento de uma atualização de 'software' já anunciada e a revisão do manual de treino dos pilotos para corrigir os erros dos sensores MCAS.

Decisões destas têm um impacto económico gigante para o fabricante em questão, mas também para as companhias aéreas que trabalham com os modelos imoblizados. Recuando mais de 50 anos, percebe-se que o número de casos registados em que determinados modelos tiveram de ser imobilizados contam-se pelos dedos das mãos.

Em março de 1931, por exemplo, o avião Fokker F-10A da Transcontinental and Western Air Flight caiu no Kansas, próximo da cidade de Cottonwood Falls, matando todos os oito passageiros a bordo. Este caso ficou conhecido porque um dos ocupantes era o treinador de futebol Knute Rockne, da Universidade de Notre Dame.

Depois das investigações, descobriu-se que o acidente tinha sido provocado pela construção defeituosa das asas do avião, o que levou à imobilização de todos os F-10A. Apesar de a maioria dos aviões voltarem a voar, a perda de confiança e o custo das inspeções requeridas pelos reguladores fizeram com que algumas companhias aéreas deixassem de trabalhar com o modelo.

Já em 1946, foi ordenada a imobilização de todos os aviões 58 L-049 depois da queda de um avião Lockheed Constellation perto de Reading, na Pensilvânia, que matou quatro pessoas, e de vários acidentes em aviões do mesmo modelo. A imobilização destes aviões durou apenas cerca de seis semanas.

Em maio 1979, um avião DC-10 que fazia o voo 191 da American Airlines caiu próximo do Aeroporto Internacional O'Hare , em Chicago, matando 273 pessoas (duas delas estavam em terra e foram atingidas pelo avião). A causa do acidente mostrou-se relacionada com o motor esquerdo, que se soltou da asa durante a descolagem. Durante 37 dias, todos os aviões desse modelo foram imobilizados.

Ainda não tinha passado muito tempo desde que o Boeing 787 Dreamliner tinha iniciado o seu serviço pelo ares quando, em 2013, um incêndio na bateria de um avião da All Nippon Airways, no Japão, obrigou a uma aterragem de emergência. Uns dias depois, em Boston, um acidente do género afetou um avião da Japan Airlines, que estava estacionado e sem passageiros. Estes dois casos levaram a Administração Federal de Aviação dos EUA a imobilizar todos os aviões deste modelo no país.

