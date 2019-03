Facebook apagou 1,5 milhões de vídeos do tiroteio na Nova Zelândia nas primeiras 24 horas

"Nas primeiras 24 horas, removemos globalmente 1,5 milhões de vídeos do ataque, dos quais mais de 1,2 milhões foram bloqueados no upload", anunciou este domingo o Facebook, em comunicado e numa série de tweets, em que que adianta que "por respeito às pessoas afetadas por esta tragédia e às preocupações das autoridades locais", está também a apagar todas as versões editadas do vídeo, mesmo as que não mostram a violência explícita.

Por esclarecer fica, para já, quanto tempo estiveram disponíveis os 300 mil vídeos que passaram o bloqueio na fase do upload e a quantos utilizadores terão chegado (e que reações e comentários geraram).

As regras explicadas nos Padrões da Comunidade do Facebook implicam que a partir do momento em que um acontecimento é clasificado como "ato terrorista" - como os ataques às mesquitas, que provocaram 50 mortos - sejam automaticamnete ativadas restrições à forma como aquele pode ser abordado na rede social.

Noutro comunicado, a empresa acrescenta que a sua intervenção não vai ficar por aqui: “Continuamos a trabalhar contra o tempo para remover vídeos de conteúdo violento com recurso a uma combinação de tecnologia e de pessoas.”