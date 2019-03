Viagem aos bastidores do ataque com drones contra Maduro pela mão do presumível mentor

Em declarações exclusivas à CNN, o alegado mentor do ataque de agosto de 2018 conta como um grupo composto por desertores do exército venezuelano e outras pessoas se preparou para tentar assasinar Nicolás Maduro com recurso a drones comprados online e armados à mão com explosivos de uso militar.

A CNN teve acesso a vídeos captados com telemóvel que mostram os drones, os explosivos e os treinos em terrenos rurais da vizinha Colômbia. Semanas antes do discurso de Maduro, os ex-militares do exército venezuelano encomendaram os drones online dos Estados Unidos e equiparam-nos com bombas artesanais preparadas para detonar através de uma aplicação de controlo remoto. Nos vídeos a que a CNN teve acesso, é possível ouvir homens a queixarem-se do tamanho reduzido dos parafusos dos aparelhos e das instruções em chinês. Outras imagens mostram o grupo a treinar para fazer os drones voar a altura suficiente para não serem detetados e, depois, a descer a pique para atingir o alvo. Mais tarde, os drones foram desmontados para passarem a fronteira e entrarem na Venezuela.

"Tentámos de todas as formas pacíficas e democráticas pôr um fim à sua tirania disfarçada de democracia", afirmou o homem, que falou sob anonimato, explicando que a decisão de falar foi difícil, uma vez que tem, alega, "amigos sob custódia, torturados".

Este presumível mentor do ataque reconhece ainda que o grupo sabia que corria o risco de ter atingido civis na tentativa de matar Maduro.

Duas explosões, no dia 5 de agosto, obrigaram Nicolás Maduro a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana. O ato estava a ser transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas e no momento em que Nicolás Maduro anuncia que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez mesmo vibrar a câmara que focava o chefe de Estado.

Na altura, especulou-se que o ataque não tivesse passado de uma encenação, de forma a fazer o presidente parecer uma vítima. Mesmo o secretário dos EUA para a Segurança Nacional, John Bolton, disse, na manhã seguinte ao episódio, que o ataque podia ter sido fingido para dar ao regime um "pretexto" para uma possível perseguição aos seus opositores. Agora, no entanto, responsáveis com acesso a informações dos serviços secretos disseram à CNN estar convencidos de que o ataque foi real, embora não tenha corrido como planeado.

Maduro acusou Juan Manuel Santos, que era então o seu homólogo colombiano, de ter ordenado o ataque, mas esta fonte da CNN garante que a Colômbia não teve qualquer envolvimento.