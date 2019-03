O 18º fim de semana de protesto dos 'coletes amarelos' que deixou Paris a parecer um cenário de guerra

Manifestantes do movimento "coletes amarelos" franceses entraram este sábado em confronto com a polícia de choque junto ao Arco do Triunfo, em Paris, no início do seu 18º fim de semana de manifestações contra o presidente Emmanuel Macron. À margem do protesto, grupos de vândalos destruíram montras e pilharam lojas luxuosas na Avenida dos Campos Elísios