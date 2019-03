Diálogo Coreia do Norte-EUA é para manter? Kim Jong-un vai pensar

Ao discursar na capital perante diplomatas e media estrangeiros, a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, Choe Son Hui, considerou que os Estados Unidos desperdiçaram uma oportunidade única na recente cimeira entre os seus líderes e manifestou o profundo desapontamento pelo falhanço das duas partes em não alcançarem qualquer acordo na cimeira de Hanói entre Kim e o Presidente Donald Trump.

Choe Son Hiu disse ainda que Pyongyang apenas admite um compromisso e o prosseguimento do diálogo caso os Estados Unidos adotem medidas que correspondam às já aplicadas pela Coreia do Norte, caso da moratória de 15 meses sobre lançamentos e testes, e uma alteração do seu "cálculo político".

A vice-ministra da diplomacia norte-coreana, que participou nas conversações de 27 e 28 de fevereiro em Hanói, revelou que Kim ficou perplexo pelo que definiu de posição negocial "excêntrica" dos EUA. Sugeriu ainda que enquanto Trump revelou mais propensão para dialogar, surgia uma atmosfera de hostilidade pelas incompreensíveis exigências do secretário de Estado norta-americano, Mike Pompeo, e do conselheiro para a segurança nacional, John Bolton,. Acrescentou ainda as declarações de conselheiros sénior de Trump após a cimeira contribuíram para adensar o clima.

Em Washington, Pompeo e Bolton contestaram hoje estas alegações. "Estão enganados quanto a isso. Eu estava lá", disse Pompeo. Já Bolton recordou que em qualquer situação Trump "é o decisor" por parte dos Estados Unidos.

Pompeo disse ainda que os Estados Unidos aguardam que Kim mantenha a promessa feita a Trump quanto à manutenção da moratória sobre lançamento de mísseis e testes nucleares.

com Lusa