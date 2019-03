Tiroteio em mesquita na Nova Zelândia foi transmitido em direto pelo atirador

A transmissão na internet começou quando o atirador se dirigiu à mesquita de Al Noor, quando estacionou o seu carro numa entrada próxima, descreveu o jornal New Zeland Herald.

O atirador afastou-se da mesquita, efetuando vários disparos contra um veículo.

A carrinha bege continha um esconderijo de armas e munições no banco do passageiro dianteiro, bem como recipientes com gasolina.

O indivíduo armou-se e entrou na mesquita, atingindo a sua primeira vítima na porta de acesso à mesquita.

O atirador estava armado com pelo menos uma arma de fogo semiautomática.

Uma vez no interior, começou a atirar indiscriminadamente. Uma segunda vítima, depois de ter sido atingida, ainda tentou fugir no corredor principal, mas foi baleada várias vezes mais.

As pessoas, encolhidas nos cantos de uma sala, foram todas baleadas quando o atirador bloqueou o corredor, cortando a tentativa de alguém de escapar.

O atirador deslocou-se a vários espaços da mesquita, disparando repetidamente, parando várias vezes para recarregar.

Acabou por sair da mesquita pela porta da frente - depois de pouco menos de três minutos no interior e dirigiu-se para a rua -, disparando tiros aleatórios à passagem dos carros.

O homem regressou à viatura para obter mais munições. Voltou a entrar na mesquita para verificar se ainda existiam sobreviventes e começou a atirar novamente contra as pessoas que se encontravam imóveis.

Quando saiu da mesquita pela segunda vez, atirou repetidamente numa mulher que passava na rua.

Entrou no carro e abandonou o local, sem que antes disparasse contra um veículo que se colocou no seu caminho.

O vídeo de 17 minutos termina quando o atirador sai do local em alta velocidade.

Num longo manifesto publicado 'online', o atirador descreveu quem era e por que razão realizou o massacre na mesquita em Christchurch.

A rede social Twitter suspendeu a conta no nome de Brenton Tarrant.

A primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern disse hoje que é este "um dos dias mais negros da Nova Zelândia", após tiroteios em duas mesquitas que causaram várias mortes na cidade de Christchurch.

"Um ato de violência sem precedentes que não tem lugar na Nova Zelândia", segundo Arden, que afirmou não poder precisar o número de vítimas mortais, mas que confirmou que a polícia tem uma pessoa sob custódia relacionada com os incidentes que se desenrolaram "em diversos locais".

Numa conferência de imprensa, a primeira-ministra disse que muitas pessoas afetadas podem ser migrantes ou refugiadas "que escolheram fazer da Nova Zelândia a sua casa".

"Esta é a sua casa. Elas são nós. A pessoa que perpetuou essa violência contra nós não é", frisou.

A polícia neozelandesa aconselhou as pessoas a não se deslocarem a qualquer mesquita no país e para permanecerem dentro de suas casas.

Os episódios, com início às 13:40 (00:40 em Lisboa), aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid, existindo informações de vários atiradores, noticiou o jornal New Zeland Herald, num momento em que as forças policiais citadas pelo jornal The Guardian informaram que há uma bomba num carro em Strickland Street, numa rua localizada a cerca de três quilómetros da mesquita de Al Noor.

A equipa de críquete do Bangladesh que está em Christchurch para defrontar a Nova Zelândia encontrava-se na mesquita de Hagley Park para a oração diária quando o tiroteio começou, mas conseguiu abandonar o local sem que qualquer dos jogadores tenha sido atingido pelos disparos.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da Ilha Sul ao norte da Península de Banks. É a capital da região de Canterbury.

com Lusa